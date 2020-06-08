Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.06.2020,  
15:08
Текст:  Алексей Брусилов

Отправку китайской бригады ВДВ на границу с Индией показали на видео

В Китае продемонстрировали возможность переброски воздушно-десантного соединения на большие расстояния. При этом использовались не военно-транспортные самолеты, а железнодорожный транспорт и гражданские авиалайнеры

Как считают эксперты, техника и личный состав дислоцировавшейся в провинции Хубэй бригады ВДВ размещены в настоящее время в приграничном с Индией регионе Тибета.

В появившихся в Сети фото и видеоматериалах запечатлены боевые машины десанта ZBD-03.

При массе в 8000 кг они вмещают экипаж в три человека и способны перевозить 5 десантников.

В качестве основного вооружения используется 30-мм автоматическая пушка - клон российского орудия 2А72. С ней спарен 7,62-мм пулемет. Имеется также противотанковый комплекс HJ-73C, являющийся развитием советского ПТРК "Малютка".

Фото: NewsBOT Military / youtube.com
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео

БМД обладает хорошими скоростными данными - по шоссе способна разгоняться до 70 км/ч. Может преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу - 600 км.

На ее базе разработаны различные варианты боевой техники, в частности 120-мм самоходная артиллерийская установка, которую впервые показали на 12-м Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018.

Китайские парашютисты вооружены 82-мм самоходными минометами PCP001 на базе вездеходов Dongfeng EQ2050 Mengshi 4х4, которые оказывают огневую поддержку действующим подразделениям.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Vitalykuzmin.net
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео 13:28
Прототип автомата АК-74М показали на видео 05.06.2020
Пеший по-летному: необычную буксировку Ми-35 сняли на видео 05.06.2020
бронетехника
Фото: Пресс-служба Северного флота
Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" завершил госиспытания 10:01
Неудачник Mbombe: войска Хафтара бросили новейший БТР в Ливии 04.06.2020
Видео: Индия и Китай перебрасывают войска к спорным территориям 01.06.2020
Китай
Китайские реактивные системы становятся все более популярными 03.06.2020
Срублю и выпрыгну: как произошел первый в СССР авиатаран 31.05.2020