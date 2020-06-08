Пенсионный фонд Чечни стал лидером по внедрению цифровых технологий

Переход на электронные трудовые книжки начался в России в этом году и сразу вызвал массу вопросов. Кому-то неясно, в чем состоит их преимущество перед бумажными книжками, кто-то опасается, что данные о трудовом стаже могут затеряться или куда-нибудь "утечь". А другие люди настолько далеки от цифровизации, что вообще не понимают, зачем нужно избавляться от "бумаги". Между тем, уже в ближайшие годы систему социального обеспечения ждут кардинальные изменения. Это касается не только трудовых книжек. СНИЛС, к примеру, уже получил прописку в цифре

Процесс электронной эволюции более глубинный. От того, насколько доступно и прозрачно будет разъяснена суть этих преобразований, зависит не только их успешное завершение, но и степень доверия людей к государственным структурам. В качестве примера можно привести Чечню, одного из лидеров процесса цифровизации социальной сферы. Как же республика, известная силой традиционных укладов, заняла ведущие позиции в этом процессе?

Отметим, что в Чечне самым популярным способом коммуникации являются мессенджеры. Тысячи жителей республики звонят и обмениваются письменными сообщениями через WhatsApp. В республиканском Отделении пенсионного фонда несколько лет назад подметили эту тенденцию и решили помочь жителям, создав для них такой канал связи, который был бы удобен максимальному количеству пользователей.

Так появился WhatsApp-консультант. Принцип его действия следующий: любой житель республики, обратившийся по номеру 8-960-440-00-14, может получить информацию о программах Пенсионного фонда и режиме его работы. Сервис также консультирует по индивидуальным вопросам, с использованием секретного кода.

В Отделении ПФР по Чеченской Республике вообще создана клиентская служба, аналогов которой в стране нет. В прошлом году она приняла 1816 человек, посетивших ее лично. Еще 57 тысяч граждан позвонили в клиентскую службу по телефонам "горячей линии". Для сравнения, в этом году она дистанционно обслужила уже 18100 человек.

Кстати, в прошлом году клиентскую службу реорганизовали, чтобы повысить эффективность ее работы. В результате появились унифицированные клиентские окна, которые позволили проводить прием без привлечения специалистов профильных отделов. Также было создано отдельное клиентское окно, где можно очень оперативно получить справки и документы.

Как отмечают в Отделении ПФР по Чеченской Республике, вопросы информатизации затрагивают не только непосредственное получение госуслуг в электронном виде. Точно так же при помощи телекоммуникационных технологий ведется постоянный мониторинг качества оказания услуг. Для этого Пенсионным фондом используются система "Ваш-контроль" и смс-голосование, социальные сети и видеозвонки.

Сигнал обязательно фиксируется в электронном журнале учета обращений граждан независимо от того, по какому каналу он поступил. Сама система представляет собой веб-приложение. Программа автоматически фиксирует дату и время обращения, вносит в базу данных сведения об обратившемся (ФИО, адрес и СНИЛС) и, конечно, записывает его вопрос. Фиксируются данные и о сотруднике, который принял вопрос. Таким образом, в регионе создан механизм по работе с обращениями граждан, который не позволяет оставить без внимания ни один сигнал.

Впрочем, получение гражданином услуг в электронном виде - это лишь вершина айсберга. Цифровизация пенсионной системы носит глобальный характер. В частности, благодаря внутренним сервисам, с которыми сотрудники работают каждый день, удалось значительно повысить скорость документооборота.

Все письма из Пенсионного фонда России доводятся до подведомственных органов ПФР по внутренним каналам связи и выкладываются на платформе Lotus Notes в конференции под названием "Назначение и перерасчет".

При оформлении пенсии гражданину уже не нужно собирать большой пакет документов и добывать справки о доходах чуть ли не с самого начала своей трудовой деятельности. В Чеченской Республике, например, активно внедряют индивидуальный или персонифицированный учет - это когда все сведения о доходах гражданина и отчислениях, которые за него осуществлялись в Пенсионный фонд, фиксируются в системе. Выйти на пенсию на основании данных такого учета довольно просто: в заявлении достаточно поставить отметку о согласии на назначение пенсии по сведениям индивидуального лицевого счета (ИЛС).

В Отделении ПФР по Чеченской Республике создана клиентская служба, аналогов которой в стране нет. В прошлом году она приняла 1816 человек, посетивших ее лично. Еще 57 тысяч граждан позвонили в клиентскую службу по телефонам "горячей линии". Для сравнения, в этом году она дистанционно обслужила уже 18100 человек. Кстати, в прошлом году клиентскую службу реорганизовали, чтобы повысить эффективность ее работы

Как известно, одна из основных целей Пенсионного фонда - обеспечить граждан удобными условиями для реализации права на пенсию. Как было сказано выше, с согласия заявителя ее можно назначить по данным индивидуального учета. При этом он не обязан предоставлять сведения о своем стаже и заработке. Надо просто подать заявление в электронной форме, не посещая территориальный орган ПФР.

Но чтобы привести этот механизм в действие, сотрудникам фонда необходимо провести предварительную работу: истребовать все документы, необходимые для установления размера пенсии, учесть данные выписки из индивидуального лицевого счета будущего пенсионера и многое другое.

Подготовка документов будущих пенсионеров стала одним из приоритетных направлений для территориальных органов ПФР в Чеченской Республике. Ведь надо обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, в том числе, произвести оценку документов, сверить их со сведениями персонифицированного учета, подготовить все необходимые запросы и провести проверки.

Для того, чтобы выполнять эту, без преувеличения, огромную работу, сотрудники ПФ взаимодействуют не только с застрахованным гражданином и страхователем, но и с государственными и муниципальными органами, с загсами, военными комиссариатами, архивами и другими учреждениями.

При этом в обязательном порядке оцениваются все представленные документы, в том числе те, которые подтверждают стаж на соответствующих видах работ. Анализ должен показать, соответствуют ли сведения о пенсионных правах граждан, изложенные в них, сведениям, имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР.

Кстати, сотрудники Фонда помогают гражданам получать данные о стаже и заработной плате, а также о других периодах, которые могут быть засчитаны в страховой стаж. Запросы направляются во все ведомства и учреждения, располагающие такой информацией. Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда разъясняют будущим пенсионерам, как обратиться с заявлением, чтобы получить необходимые им сведения, и даже на практике помогают им это сделать.

Информируют их и о полезных электронных сервисах. Например, о том, что у граждан есть возможность обратиться за назначением пенсии через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР или через "Единый портал государственных услуг". Рассказывают и о том, что пенсия может быть назначена по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета без представления дополнительных документов.

Чтобы заранее определить, какой объем работы предстоит выполнить, из разных источников формируются актуальные списки будущих пенсионеров: застрахованных лиц, приближающихся к пенсионному возрасту, и граждан, имеющих право на досрочную пенсию в соответствии со "Сводным перечнем льготных профессий". В списки вносят и будущих пенсионеров, данные о которых работодатели предоставляют по каналам БПИ за два года до того, как их сотрудники получат право выйти на пенсию. Поясним, что бесконтактный прием информации (БПИ) - это специальная система для организации электронного документооборота между страхователями и Пенсионным фондом.

В обработку, в частности, идут сведения службы занятости населения о тех, кто состоит на учете и достигает пенсионного возраста. Кроме того, в списки будущих пенсионеров включают тех, кто имеет длительный страховой стаж. Такие данные предоставляет Межрегиональный информационный центр ПФР. Обрабатываются также личные обращения граждан и сведения администраций сельских поселений о людях, проживающих на их территории и приближающихся к общеустановленному пенсионному возрасту.

Кроме того, во взаимодействии с органами социальной защиты населения и органами местного самоуправления формируются списки многодетных матерей, воспитывающих трех и четырех детей. На сегодняшний день в республике насчитывается 596 таких мам. Причем в отношении 592 из них сотрудники Пенсионного фонда уже провели всю необходимую предварительную работу.

4388 пенсий назначено в Чечне по электронным образам макетов трудовых книжек, предоставленных страхователями

Если в базе персонифицированного учета отсутствует информация об актуальном адресе регистрации гражданина, то его поиск ведется через администрации сельских поселений и почтовые отделения. Также направляются запросы в управление по вопросам миграции МВД России, используются и другие способы.

Кстати, по инициативе Отделения ПФР по Чеченской Республике было принято постановление правительства ЧР от 01.04.2014г. N45 "Об организации подготовительной работы по назначению пенсий в электронной форме". Оно регламентирует вопросы организации электронного информационного взаимодействия территориальных органов ПФР со страхователями по представлению документов, необходимых для назначения пенсий.

Также был разработан регламент информационного взаимодействия по подготовке электронных образов документов для назначения пенсий. В соответствии с ним территориальные органы ПФР по Чеченской Республике общаются со страхователями в электронном формате, в рамках заключенных между ними соглашений. Сведения передаются по защищенным каналам связи с использованием электронной подписи и только с согласия на обработку персональных данных.

При этом бумажные документы в Пенсионный фонд ни работником кадровой службы, ни самим будущим пенсионером не предоставляются. Кстати, по состоянию на 1 апреля 2020 года республиканскими управлениями ПФР заключено уже 4151 соглашение об обмене электронными документами, в том числе, в рамках заблаговременной работы. На эту же дату по электронным образам макетов трудовых книжек, предоставленных страхователями, было назначено 4388 пенсий.

Отметим, что в феврале 2019 года вступил в силу новый административный регламент. Им предусмотрено, что иные периоды, включенные в индивидуальный лицевой счет застрахованного гражданина, учитываются при установлении пенсии без требования от него документов, подтверждающих такие периоды. Только в случае, если их в ИЛС нет, человек обращается в территориальный орган ПФР за уточнением.

Например, если гражданин ухаживал за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или человеком 80 лет и старше, то эти периоды тоже засчитываются в страховой стаж в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Такие сведения в индивидуальные лицевые счета вносятся на основании решения органа, отвечающего за пенсионное обеспечение человека, за которым осуществлялся уход.

Только до 1 января 2018 года Отделением ПФР по Чеченской республике в лицевые счета застрахованных лиц было внесено более 94 тысяч записей об уходе за инвалидами 1-й группы, детьми-инвалидами или пожилыми людьми, а до 1 января 2019 года было внесено еще более 62 тысяч таких сведений.

При подсчете страхового стажа до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица эти периоды подтверждаются на основании сведений индивидуального учета или документов, которые выдает работодатель или государственные и муниципальные органы. Данный порядок регламентируется федеральным законодательством. После регистрации гражданина в качестве застрахованного лица сведения вносятся уже на основании персонифицированного учета.

Приоритет данных индивидуального учета обусловлен тем, что в ИЛС вносятся сведения, по которым уже завершена правовая обработка. Это значительно облегчает работу. В Чечне, к примеру, к началу 2020 года сведения о стаже до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица были внесены в более чем 50 тысяч лицевых счетов.

Кроме того, для подтверждения иных периодов при установлении пенсии используются документы, ранее уже представленные в территориальный орган ПФР и имеющиеся в его распоряжении. В том числе для установления других выплат, не утративших актуальность. Например, это могут документы, подтверждающие рождение детей. Граждане представляют их в ПФР при обращении за получением государственного сертификата на семейный материнский капитал.

В свете последних изменений пенсионного законодательства на ПФР была возложена новая обязанность. Фонд должен представлять сведения о гражданах предпенсионного возраста как в налоговые инспекции, органы государственной власти (например, в службу занятости для содействия их трудоустройству) и работодателям, так и непосредственно гражданину.

По закону предпенсионер может обратиться в территориальные органы ПФР за необходимыми ему сведениями за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Каждое такое обращение уже само по себе является основанием для начала предварительной работы.

Управляющий Отделением ПФР по Чеченской Республике Мохмад-Эми Ахмадов: "Внимание к пенсионерам - главный приоритет государства". Фото: Хасан Казыев

В территориальные органы ПФР Чечни, например, за получением таких сведений лично обратились 848 человек. И в отношении всех обратившихся уже проведена предварительная работа. Именно это и позволяет обеспечить ту самую полноту и достоверность информации, необходимой для своевременного назначения пенсии. Достаточно сказать, что благодаря организации заблаговременной работы в территориальных органах ПФР срок рассмотрения заявлений о назначении пенсий не превышает 10 рабочих дней.

В целом, в 2019 году в территориальные органы ПФР по Чеченской Республике поступило 13438 заявлений о назначении страховых пенсий. Из них 13382 заявления получили отметки о согласии на назначение пенсий по данным индивидуального учета без личной явки и без представления дополнительных документов о стаже и заработке. То есть одобрено было 99,58 процента от общего количества заявлений, направленных гражданами в территориальный орган ПФР.

Добавим, что просветительская работа тоже поставлена на высоком уровне. Так, руководство и специалисты территориальных органов ПФР периодически выступают в средствах массовой информации, в частности на телевидении и радио. Во всех газетах республиканского уровня и в ряде муниципальных изданий публикуются материалы, в которых подробно рассказывается о возможности обращения за назначением пенсий через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР и "Единый портал государственных услуг", а также о назначении пенсии по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета без представления дополнительных документов. Кроме того, традиционно проводятся встречи с рабочими коллективами.

Возвращаясь к вопросу об удобстве электронных услуг, подчеркнем, что они доступны людям с инвалидностью. Недавно вступили в силу изменения в законодательство, которые позволяют устанавливать выплаты на основании сведений из федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ) и документов, поступивших от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Эта мера призвана помочь указанной категории граждан, среди которых много маломобильных людей. За всем этим тоже стоит большая работа. Пенсионный фонд России разработал целый комплекс программных продуктов, при помощи которых можно работать с базами ФГИС ФРИ и синхронизировать их с данными ПФР.

Также специалистами Отделения ПФР по Чеченской Республике было разработано специальное программное обеспечение. Оно формирует для банков протоколы на доставку пенсий и пособий. Система обрабатывает начисления как на личные, так и на корреспондентские счета.

Также разработана программа для ведения учета справок об инвалидности. Фактически это полноценная база данных, которая содержит сведения о гражданах с инвалидностью, предоставляемых по линии МСЭ. Она помогает вести поиск по СНИЛСу, номеру справки или фамилии. В случае если какие-то сведения окажутся ошибочными, программа позволяет тут же их исправить. Благодаря этому инновационному программному обеспечению отделы назначения и перерасчета пенсии, а также районные управления Пенсионного фонда по Чеченской Республике могут оперативно назначать выплаты.

Кроме того, в республиканском Отделении ПФР разработана система внутреннего контроля за выплатными делами. Специалисты сверяют списки электронных выплатных дел граждан и принятых от них заявлений. Эта утилита помогает выявить обращения, решения по которым не приняты. То есть использование данной программы позволяет контролировать своевременность начисления или перерасчета пенсий и сводит практически к нулю вероятность ошибки.

Можно с уверенностью сказать, что новейшие технологии делают работу Пенсионного фонда максимально прозрачной. Так, в Чеченской Республике разработано приложение "Мониторинг показателей деятельности Отделения". С его помощью руководство Отделения ПФР оперативно получает весь массив актуальных данных. Программа в автоматическом режиме выдает сведения о количестве пенсионеров, в том числе получателей страховых пенсий и пособий по разным категориям.

Как отмечают в Отделении Пенсионного фонда России по Чеченской Республике, в конечном счете, внедряемые сегодня новшества позволят сделать более комфортным взаимодействие всех участников процесса пенсионного и социального обеспечения с органами ПФР.

Справка "РГ"

На сегодняшний день Отделение ПФР по Чеченской Республике обслуживает 419807 пенсионеров, 277504 получателей ежемесячных денежных выплат и 53188 получателей федеральной социальной доплаты. Всего с начала действия Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" было выдано более 167 тысяч государственных сертификатов на материнский семейный капитал. По состоянию на 1 мая 2020 года на учете в территориальных органах ПФР состоят 30726 страхователей, в том числе 11452 юридических лица и 19274 индивидуальных предпринимателя.