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08.06.2020,  
12:34
Текст:  Алексей Моисеев

Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео

Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.

Военные эксперты, наблюдающие за противостоянием Ливийской национальной армии (ЛНА) и Правительства национального согласия, считают, что таким образом Каир продемонстрировал готовность предпринять максимум усилий, чтобы стабилизировать обстановку в раздираемой гражданской войной соседней стране. На днях президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с инициативой по прекращению военных действий и началу переговоров о мире.

Фото: Nigerian Army
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Египетские соединения, дислоцированные в районах, граничащих с этой горячей точкой, оснащены старой техникой американского и советского производства. Разработанные в 60-е годы образцы окажутся очень уязвимыми, если попадут под огонь современных противотанковых средств. Поэтому командование египетской армии решило усилить находящуюся здесь группировку танками Abrams, которые, хотя и не являются новейшими образцами, имеют многослойное бронирование башни и корпуса, существенно превосходящее защиту М60 и Т-62.

Также у них достаточно продвинутая система управления огнем: прицелы с тепловизионными каналами позволяют эффективно применять гладкоствольную 120-мм пушку в темное время суток.

Как известно, M1A1 изготавливают по лицензии США на танковом заводе в районе Каира. Всего в сухопутных войсках имеется уже более 1100 таких боевых машин, пока ни разу не принимавших участия в боевых действиях.

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