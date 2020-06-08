Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео

Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.

#Egyptian military convoys heading towards the Libyan border as #Elsisi will enter the war as #Turkish backed #GNA is pushing south towards the libyan oil fields and east towards the coastal city of #Sirte as Haftar #LNA forces lose more ground.(MUST WATCH)🎥 #Libya🇱🇾 #Egypt🇪🇬 pic.twitter.com/1ho4WsIsQz — Seek Light Not Darkness✨ (@truestory24) June 7, 2020

Военные эксперты, наблюдающие за противостоянием Ливийской национальной армии (ЛНА) и Правительства национального согласия, считают, что таким образом Каир продемонстрировал готовность предпринять максимум усилий, чтобы стабилизировать обстановку в раздираемой гражданской войной соседней стране. На днях президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с инициативой по прекращению военных действий и началу переговоров о мире.

Египетские соединения, дислоцированные в районах, граничащих с этой горячей точкой, оснащены старой техникой американского и советского производства. Разработанные в 60-е годы образцы окажутся очень уязвимыми, если попадут под огонь современных противотанковых средств. Поэтому командование египетской армии решило усилить находящуюся здесь группировку танками Abrams, которые, хотя и не являются новейшими образцами, имеют многослойное бронирование башни и корпуса, существенно превосходящее защиту М60 и Т-62.

Также у них достаточно продвинутая система управления огнем: прицелы с тепловизионными каналами позволяют эффективно применять гладкоствольную 120-мм пушку в темное время суток.

Как известно, M1A1 изготавливают по лицензии США на танковом заводе в районе Каира. Всего в сухопутных войсках имеется уже более 1100 таких боевых машин, пока ни разу не принимавших участия в боевых действиях.