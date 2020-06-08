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Опубликован 8 июня 2020 г.

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. AMIR MUHAMMAD SA ID ABDAL-RAHMAN AL-MAWLA* (Abdullah Qardash; Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi; Abu Abdullah Qardash; Abu Umar al-Turkmani; Al-Ustadh; Amir Muhammad Sa id Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; Hajji Abdallah; Hajji Abdullah Al-Afari; Muhammad Sa id Abd-al-Rahman al-Mawla; Ustadh Ahmad; Abdul Amir Muhammad Sa id Salbi; al-Hajj Abdullah Qardash), 05.10.1976 г. p., a) Tall Afar, Iraq b) Mosul, Iraq DOB: a) 5 Oct 1976 b) 1 Oct. 1976, a) Tall Afar, Iraq b) Mosul, Iraq DOB: a) 5 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма"

Организации

1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ АК УМУТ-СВЕТЛАЯ НАДЕЖДА,, ИНН: 1653019714;

Физические лица

1. АБДОЕВА САБИНА АЛЬБЕРТОВНА*, 01.05.1989 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ АССР;

2. АБДРАКИПОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА*, 16.10.1973 г.р., Г. КАЙРАККУМА ТАДЖИКСКОЙ ССР;

3. АКСЕНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 19.06.1967 г.р., Г. ХАБАРОВСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

4. АЛЫМОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ, 09.09.2003 г.р., ГОР. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. АМЕРИКАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 21.06.1991 г.р., П. КИЛЬДИНСТРОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

6. АНАРКУЛОВ БАХТИЕР АБДУМУМИНОВИЧ*, 03.06.1983 г.р., Г. ТАБОШАР ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

7. АНТОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 03.04.1984 г.р., Г. КИСЕЛЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. АРСАНОВ ТИМУР ВАХАЕВИЧ*, 19.11.1983 г.р., СТ. НАУРСКАЯ НАУРСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

9. БАЙЧОРОВА РОЗАЛИНА АБРЕК-ЗАУРОВНА*, 28.08.1993 г.р., Г. КАРАЧАЕВСК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

10. БАРАХОЕВ АХМЕТ ОСМАНОВИЧ, 19.04.1954 г.р.;

11. БУКРЕЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 10.06.1991 г.р., Г. КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. ВОЛОГИРОВА ЮРАТЭ АСЛАНОВНА*, 23.01.1982 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

13. ГЕЛЯХОВА ЗУХРА МУХТАРОВНА*, 19.01.1995 г.р., С. ЯНИКОЙ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР;

14. ГУКЕТЛОВ МУАЕД АХМЕДОВИЧ*, 29.09.1984 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

15. ДАНИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 01.02.1978 г.р., Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. ДУДИН МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ*, 16.05.1998 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;

17. ЕФРЕМОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ*, 01.12.1966 г.р., Г. ОМСК;

18. ИЗОТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 11.08.1993 г.р., Г. НЕВИННОМЫССК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

19. ИСАГАДЖИЕВ ХАБИБ БАЙСОЛТАНОВИЧ*, 23.05.1991 г.р., ПОС.МИРНЫЙ КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

20. КАШТАНОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ, 10.11.2001 г.р., Г. ТИХВИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

21. КОЗЮТИНСКИЙ АРТЕМ РОМАНОВИЧ, 12.12.1998 г.р., Г. ДЖАНКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНЫ;

22. КОКОУЛИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 14.06.1989 г.р., Г. КАЛИНИНГРАД;

23. КОЛУМОВ ЗАУРБЕК КАЗБЕКОВИЧ*, 19.10.1988 г.р., С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

24. КОРСАКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 04.08.1950 г.р., С. УТРИНГУВЮ ШАУЛЯЙСКОГО РАЙОНА ЛИТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

25. ЛОБОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 08.11.1964 г.р., Д. КАЙСАРОВКА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. ЛЮБШИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ*, 29.12.1982 г.р., Г. КАЛУГА;

27. МАГОМЕДАЛИЕВ САИД МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ*, 26.02.1987 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

28. МАКАРОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 11.07.1966 г.р., С. НЁБДИНО КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

29. МАЛКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ*, 25.05.1995 г.р., Г. НОВОЛОКИ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. МАЛЬСАГОВ МУСА АСЛАНОВИЧ, 08.03.1972 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

31. МАРКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 22.07.1964 г.р., Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

32. МАХМУДОВ ЖАСУР ЗАФАР УГЛИ*, 05.08.1999 г.р., Г. КАРШИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

33. МЕЛИХОВА МАРИНА БОРИСОВНА, 24.09.1971 г.р., Г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

34. МЕРЕНКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ*, 08.11.1993 г.р., Г. ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

35. МОКАЕВА ФАТИМА ИССАЕВНА*, 24.03.1986 г.р., П. СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

36. МУДАРИСОВ АЛЕКСЕЙ ТАГИРОВИЧ, 12.05.1975 г.р., Г. САРАТОВ;

37. НАЛЬГИЕВ ИСМАИЛ МАХМУДОВИЧ, 03.10.1991 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

38. ОСИН СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ, 13.12.1997 г.р., П. ПЕНЬКОЗАВОД НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. ПОГОРОВ АХМЕД САРАЖУДИНОВИЧ, 01.01.1963 г.р.;

40. РУДЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ*, 03.06.1990 г.р., С. БЕРЕЗОВКА КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

41. САВИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 26.09.1998 г.р., Г. ОРЕЛ;

42. САНГИРАЕВ САЛАМБЕК ШАРПУДИНОВИЧ*, 13.10.1988 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

43. САСКИН ЗАХАР ЭДУАРДОВИЧ, 15.03.2003 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

44. САУТИЕВА ЗАРИФА МУХАРБЕКОВНА, 01.05.1978 г.р., С. Н-РЕДАНТ МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

45. СЕИТМЕМЕТОВ РУСТЕМ АБДУРАМАНОВИЧ*, 28.03.1973 г.р., К/С ЧАРХИН ПАСТДАРГОМСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

46. СЕЙТУМЕРОВ ОСМАН ШУКРИЕВИЧ*, 04.06.1992 г.р., ГОР. БАХЧИСАРАЙ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ УКРАИНА;

47. СЕЙТУМЕРОВ СЕЙТУМЕР ШУКРИЕВИЧ*, 28.06.1988 г.р., ПОС. ЧАРХИН ПАСТДАРГОМСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗ. ССР;

48. СОБОЛЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 26.05.1987 г.р., Г. ПСКОВ;

49. СТАРОСТИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 06.11.1975 г.р., Г. ШУМИХА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

50. СТРУЖИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, 29.09.1953 г.р., С. ЛЕХТА БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

51. СУЛЕЙМАНОВ АМЕТ РЕФАТОВИЧ*, 25.10.1984 г.р., Г. УРГУТ САМАРКАНДСКОЙ УЗССР;

52. ТИТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 03.03.1989 г.р., Г. МОСКВА;

53. ТРИФОНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 09.04.1989 г.р., Г. КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;

54. УЖАХОВ МАЛЬСАГ МУСАЕВИЧ, 09.11.1952 г.р., Г. ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗ. ССР;

55. ФАЙЗИМАТОВ ФАРРУХ ФУРКАТОВИЧ*, 02.03.1996 г.р., Г. ИСФАРА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

56. ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 24.03.1943 г.р., П. ОКТЯБРЬСКИЙ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

57. ХАБИБОВ ФЕРУЗ ШУХРАТ ОГЛЫ*, 11.01.1997 г.р., Г. КАРШИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

58. ХАЙДАРЗОДА ХУДОЕРИ ДЖУРАБЕГ*, (ХАЙДАРЗОДА ХУДОЁРИ ДЖУРАБЕГ), 25.08.1997 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

59. ХАУТИЕВ БАГАУДИН АДАМОВИЧ, 19.07.1990 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ;

60. ЧЕЛЬДИЕВ ВАДИМ КАЗБЕКОВИЧ, 04.12.1981 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РСО-АЛАНИЯ;

61. ЧЕМУРЗИЕВ БАРАХ АХМЕТОВИЧ, 17.05.1969 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

62. ЧЕРНОЙВАН АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА*, 20.03.1990 г.р., Г. ПРОЛЕТАРСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

63. ШАРИПОВ ИЛЬДАР АДИСОВИЧ*, 14.11.1981 г.р., Г. ЧИМКЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

64. ШИЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 04.12.1977 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБУЕВ МАХМЕТ АЛЬВИЕВИЧ 15.08.1964 г.р., П. КУШМУРУН СЕМИОЗЕРНЫЙ РАЙОНА КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ;

2. ГРИШКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 30.03.1987 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК;

3. ДАУДОВ АХМЕД ХОЖБАУДЫЕВИЧ 09.11.1979 г.р., С. КУРЧАЛОЙ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

4. ДЕМЕЛЬХАНОВ АХМЕД РУСЛАНОВИЧ 10.10.1983 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

5. ДЖАНХОТОВ САЛЕХ УСМАНОВИЧ 15.02.1985 г.р., С. КУЛАРЫ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

6. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 06.10.1995 г.р., С. ПРОНЬКИНО БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ;

7. ЗУБАИРОВ БАШИР ГАДЖИЕВИЧ 17.01.1988 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

8. ИБРАГИМОВ АЙРАТ МАРАТОВИЧ 31.12.1992 г.р., Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,

9. ИВАНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 27.01.1995 г.р., ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ;

10. ИВАНОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 03.02.1987 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

11. КАИМОВ ИЛЬЯС БАУДИНОВИЧ 03.04.1984 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

12. КОРЖ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 11.08.1954 г.р., СТ. СТАРОМИНСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

13. ЛЫСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 27.04.1986 г.р., РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ТОРБЕВСКИЙ РАЙОН, П. ТОРБЕЕВО;

14. МОЗОЛЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 18.11.1995 г.р., Д. КРАСНОВКА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. НОВИК ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 28.02.1997 г.р., С. ПУТИМЕЦ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. ПОТАПОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 25.01.1990 г.р., Г. КОЛА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. СОЮПОВ МУСЛИМ РАМЗАНОВИЧ 20.01.1982 г.р., С. ЗАКОН-ЮРТ АЧХОЙ- МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

18. ФАТЕЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 01.11.1985 г.р., ПОСЕЛОК ИГРИМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ЯШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 28.05.1984 г.р., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом