Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. AMIR MUHAMMAD SA ID ABDAL-RAHMAN AL-MAWLA* (Abdullah Qardash; Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi; Abu Abdullah Qardash; Abu Umar al-Turkmani; Al-Ustadh; Amir Muhammad Sa id Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; Hajji Abdallah; Hajji Abdullah Al-Afari; Muhammad Sa id Abd-al-Rahman al-Mawla; Ustadh Ahmad; Abdul Amir Muhammad Sa id Salbi; al-Hajj Abdullah Qardash), 05.10.1976 г. p., a) Tall Afar, Iraq b) Mosul, Iraq DOB: a) 5 Oct 1976 b) 1 Oct. 1976, a) Tall Afar, Iraq b) Mosul, Iraq DOB: a) 5 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976
Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма"
Организации
1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ АК УМУТ-СВЕТЛАЯ НАДЕЖДА,, ИНН: 1653019714;
Физические лица
1. АБДОЕВА САБИНА АЛЬБЕРТОВНА*, 01.05.1989 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ АССР;
2. АБДРАКИПОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА*, 16.10.1973 г.р., Г. КАЙРАККУМА ТАДЖИКСКОЙ ССР;
3. АКСЕНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 19.06.1967 г.р., Г. ХАБАРОВСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
4. АЛЫМОВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ, 09.09.2003 г.р., ГОР. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
5. АМЕРИКАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 21.06.1991 г.р., П. КИЛЬДИНСТРОЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
6. АНАРКУЛОВ БАХТИЕР АБДУМУМИНОВИЧ*, 03.06.1983 г.р., Г. ТАБОШАР ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР;
7. АНТОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 03.04.1984 г.р., Г. КИСЕЛЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
8. АРСАНОВ ТИМУР ВАХАЕВИЧ*, 19.11.1983 г.р., СТ. НАУРСКАЯ НАУРСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
9. БАЙЧОРОВА РОЗАЛИНА АБРЕК-ЗАУРОВНА*, 28.08.1993 г.р., Г. КАРАЧАЕВСК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
10. БАРАХОЕВ АХМЕТ ОСМАНОВИЧ, 19.04.1954 г.р.;
11. БУКРЕЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 10.06.1991 г.р., Г. КУРСК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;
12. ВОЛОГИРОВА ЮРАТЭ АСЛАНОВНА*, 23.01.1982 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
13. ГЕЛЯХОВА ЗУХРА МУХТАРОВНА*, 19.01.1995 г.р., С. ЯНИКОЙ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР;
14. ГУКЕТЛОВ МУАЕД АХМЕДОВИЧ*, 29.09.1984 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
15. ДАНИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 01.02.1978 г.р., Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;
16. ДУДИН МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ*, 16.05.1998 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;
17. ЕФРЕМОВ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ*, 01.12.1966 г.р., Г. ОМСК;
18. ИЗОТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 11.08.1993 г.р., Г. НЕВИННОМЫССК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
19. ИСАГАДЖИЕВ ХАБИБ БАЙСОЛТАНОВИЧ*, 23.05.1991 г.р., ПОС.МИРНЫЙ КУРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
20. КАШТАНОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ, 10.11.2001 г.р., Г. ТИХВИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;
21. КОЗЮТИНСКИЙ АРТЕМ РОМАНОВИЧ, 12.12.1998 г.р., Г. ДЖАНКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНЫ;
22. КОКОУЛИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 14.06.1989 г.р., Г. КАЛИНИНГРАД;
23. КОЛУМОВ ЗАУРБЕК КАЗБЕКОВИЧ*, 19.10.1988 г.р., С. ВЕДЕНО ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
24. КОРСАКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 04.08.1950 г.р., С. УТРИНГУВЮ ШАУЛЯЙСКОГО РАЙОНА ЛИТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
25. ЛОБОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 08.11.1964 г.р., Д. КАЙСАРОВКА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
26. ЛЮБШИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ*, 29.12.1982 г.р., Г. КАЛУГА;
27. МАГОМЕДАЛИЕВ САИД МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ*, 26.02.1987 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
28. МАКАРОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 11.07.1966 г.р., С. НЁБДИНО КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;
29. МАЛКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ*, 25.05.1995 г.р., Г. НОВОЛОКИ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
30. МАЛЬСАГОВ МУСА АСЛАНОВИЧ, 08.03.1972 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;
31. МАРКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 22.07.1964 г.р., Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
32. МАХМУДОВ ЖАСУР ЗАФАР УГЛИ*, 05.08.1999 г.р., Г. КАРШИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
33. МЕЛИХОВА МАРИНА БОРИСОВНА, 24.09.1971 г.р., Г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;
34. МЕРЕНКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ*, 08.11.1993 г.р., Г. ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;
35. МОКАЕВА ФАТИМА ИССАЕВНА*, 24.03.1986 г.р., П. СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
36. МУДАРИСОВ АЛЕКСЕЙ ТАГИРОВИЧ, 12.05.1975 г.р., Г. САРАТОВ;
37. НАЛЬГИЕВ ИСМАИЛ МАХМУДОВИЧ, 03.10.1991 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;
38. ОСИН СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ, 13.12.1997 г.р., П. ПЕНЬКОЗАВОД НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
39. ПОГОРОВ АХМЕД САРАЖУДИНОВИЧ, 01.01.1963 г.р.;
40. РУДЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ*, 03.06.1990 г.р., С. БЕРЕЗОВКА КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
41. САВИН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 26.09.1998 г.р., Г. ОРЕЛ;
42. САНГИРАЕВ САЛАМБЕК ШАРПУДИНОВИЧ*, 13.10.1988 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
43. САСКИН ЗАХАР ЭДУАРДОВИЧ, 15.03.2003 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
44. САУТИЕВА ЗАРИФА МУХАРБЕКОВНА, 01.05.1978 г.р., С. Н-РЕДАНТ МАЛГОБЕКСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
45. СЕИТМЕМЕТОВ РУСТЕМ АБДУРАМАНОВИЧ*, 28.03.1973 г.р., К/С ЧАРХИН ПАСТДАРГОМСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;
46. СЕЙТУМЕРОВ ОСМАН ШУКРИЕВИЧ*, 04.06.1992 г.р., ГОР. БАХЧИСАРАЙ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ УКРАИНА;
47. СЕЙТУМЕРОВ СЕЙТУМЕР ШУКРИЕВИЧ*, 28.06.1988 г.р., ПОС. ЧАРХИН ПАСТДАРГОМСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗ. ССР;
48. СОБОЛЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 26.05.1987 г.р., Г. ПСКОВ;
49. СТАРОСТИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 06.11.1975 г.р., Г. ШУМИХА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
50. СТРУЖИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, 29.09.1953 г.р., С. ЛЕХТА БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;
51. СУЛЕЙМАНОВ АМЕТ РЕФАТОВИЧ*, 25.10.1984 г.р., Г. УРГУТ САМАРКАНДСКОЙ УЗССР;
52. ТИТОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 03.03.1989 г.р., Г. МОСКВА;
53. ТРИФОНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 09.04.1989 г.р., Г. КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
54. УЖАХОВ МАЛЬСАГ МУСАЕВИЧ, 09.11.1952 г.р., Г. ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗ. ССР;
55. ФАЙЗИМАТОВ ФАРРУХ ФУРКАТОВИЧ*, 02.03.1996 г.р., Г. ИСФАРА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;
56. ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 24.03.1943 г.р., П. ОКТЯБРЬСКИЙ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;
57. ХАБИБОВ ФЕРУЗ ШУХРАТ ОГЛЫ*, 11.01.1997 г.р., Г. КАРШИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;
58. ХАЙДАРЗОДА ХУДОЕРИ ДЖУРАБЕГ*, (ХАЙДАРЗОДА ХУДОЁРИ ДЖУРАБЕГ), 25.08.1997 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
59. ХАУТИЕВ БАГАУДИН АДАМОВИЧ, 19.07.1990 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ;
60. ЧЕЛЬДИЕВ ВАДИМ КАЗБЕКОВИЧ, 04.12.1981 г.р., Г. ВЛАДИКАВКАЗ РСО-АЛАНИЯ;
61. ЧЕМУРЗИЕВ БАРАХ АХМЕТОВИЧ, 17.05.1969 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
62. ЧЕРНОЙВАН АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА*, 20.03.1990 г.р., Г. ПРОЛЕТАРСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
63. ШАРИПОВ ИЛЬДАР АДИСОВИЧ*, 14.11.1981 г.р., Г. ЧИМКЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
64. ШИЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 04.12.1977 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;
Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АБУЕВ МАХМЕТ АЛЬВИЕВИЧ 15.08.1964 г.р., П. КУШМУРУН СЕМИОЗЕРНЫЙ РАЙОНА КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ;
2. ГРИШКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 30.03.1987 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК;
3. ДАУДОВ АХМЕД ХОЖБАУДЫЕВИЧ 09.11.1979 г.р., С. КУРЧАЛОЙ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
4. ДЕМЕЛЬХАНОВ АХМЕД РУСЛАНОВИЧ 10.10.1983 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;
5. ДЖАНХОТОВ САЛЕХ УСМАНОВИЧ 15.02.1985 г.р., С. КУЛАРЫ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
6. ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 06.10.1995 г.р., С. ПРОНЬКИНО БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ;
7. ЗУБАИРОВ БАШИР ГАДЖИЕВИЧ 17.01.1988 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
8. ИБРАГИМОВ АЙРАТ МАРАТОВИЧ 31.12.1992 г.р., Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
9. ИВАНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 27.01.1995 г.р., ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ;
10. ИВАНОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ 03.02.1987 г.р., Г. ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
11. КАИМОВ ИЛЬЯС БАУДИНОВИЧ 03.04.1984 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;
12. КОРЖ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 11.08.1954 г.р., СТ. СТАРОМИНСКАЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
13. ЛЫСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 27.04.1986 г.р., РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ТОРБЕВСКИЙ РАЙОН, П. ТОРБЕЕВО;
14. МОЗОЛЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 18.11.1995 г.р., Д. КРАСНОВКА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;
15. НОВИК ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 28.02.1997 г.р., С. ПУТИМЕЦ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
16. ПОТАПОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 25.01.1990 г.р., Г. КОЛА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;
17. СОЮПОВ МУСЛИМ РАМЗАНОВИЧ 20.01.1982 г.р., С. ЗАКОН-ЮРТ АЧХОЙ- МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;
18. ФАТЕЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 01.11.1985 г.р., ПОСЕЛОК ИГРИМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
19. ЯШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 28.05.1984 г.р., Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
Перечень предоставлен Росфинмониторингом