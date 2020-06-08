Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

В Кремле заявили о том, что по соцопросам пакет поправок к Конституции люди поддерживают. Большая их часть была предложена самими гражданами, представителями разных слоев общества.

"Для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, чтобы именно наши граждане поддержали поправки", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин неоднократно подчеркивал, что указ вступит в силу, только если поправки будут поддержаны гражданами, напомнил представитель Кремля.

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.

"Крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, поправки поддерживают, - отметил пресс-секретарь президента. - Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются".

По его словам, "обсуждение поправок ведется уже не первый месяц и широко, причем в самых различных форматах". "Мы констатируем очень высокую общественную активность", - добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в рабочей группе по подготовке предложений по внесению поправок к Конституции не только специалисты с правовыми знаниями, но и представители самых различных профессий.