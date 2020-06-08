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08.06.2020 14:15
Рубрика: В мире

Похороны убитого полицейским афроамериканца Флойда пройдут 9 июня

Текст: Максим Макарычев

Третья и последняя поминальная служба по Джорджу Флойду состоится в понедельник в Хьюстоне, городе, в котором он вырос до переезда в Миннеаполис, где умер от рук полицейского Дерека Човена. За шестичасовой церемонией последуют похороны, которые пройдут 9 июня утром в Пирленде, пригороде Хьюстона, сообщает филиал CNN KTVT. Флойд будет похоронен рядом со своей матерью.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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В свою очередь бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човен, которого обвиняют в убийстве второй степени, в понедельник, спустя ровно две недели после убийства Флойда, впервые предстанет перед судом. Срок наказания по этой статье составляет 40 лет. Човену также предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени, срок наказания по которым составляет соответственно 25 и 10 лет. Неясно, будет ли сторона обвинения настаивать на сочетании всех этих сроков или согласится на их сокращение, кроме того, в любом случае решение останется за судьей.

Трое других офицеров, причастных к смерти Флойда, - Томас Лейн, Джей Александр Куенг и Тоу Тао - были обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и причастности к убийству второй степени. При этом двое последних не проработали в полиции Миннеаполиса и недели, они находились на стажировке у Човена.

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