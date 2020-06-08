Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом. Дерека Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени за применение удушающего приема при задержании афроамериканца, от чего впоследствии тот скончался.

"Ранее обвинение было более легким, речь шла о непреднамеренном убийстве. Впоследствии оно было ужесточено. Сейчас полицейскому грозит до 40 лет лишения свободы", - сообщает РИА Новости.

Дерек Чавен проработал в полиции 19 лет. Известно о его участии в нескольких инцидентах со стрельбой. На полицейского было подано 15 жалоб, одна из которых привела к дисциплинарным последствиям. Заседание суда по делу Чавена состоится восьмого июня.

Обвинения предъявлены и еще троим полицейским, которые также участвовали в задержании. За пособничество каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы. Перед судом они предстанут 29 июня. После смерти Флойда по США прокатилась волна массовых протестов.