Политолог Павел Данилин отметил необходимость поправки в Конституцию о национализации элит

Политолог Павел Данилин рассказал корреспонденту "Российской газеты", как, по его мнению, национализация элит, предусмотренная поправками в статьи 71 и 77, отразится на отношении чиновников к простому народу:

- Эта поправка является одной из наиболее значимых для эффективного управления государством. Нужно понимать, что если у чиновника есть запасной "аэродром", вид на жительство, иностранное гражданство, то он будет думать не о том, как бы ему здесь жизнь сделать лучше, а о том, как бы на своем запасном "аэродроме" подготовить наилучшие условия для существования.

По его словам, запрет на наличие таких развращающих факторов вроде второго гражданства и активов за рубежом является объективным условием для успешного функционирования власти.

"Без него у некоторых наших чиновников может проявляться двуличие и лицемерие. К счастью, мы достаточно давно начали предпринимать меры по национализации элит и сейчас просто фиксируем это в нашей Конституции. Человек, который руководит регионом, ведомством, страной, должен думать, в первую очередь о своем регионе, о ведомстве и о стране, а не о домиках где-то в Ницце", - заключил политолог.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.