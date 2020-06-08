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08.06.2020 10:39
Рубрика: Власть

Политолог Павел Данилин отметил необходимость поправки в Конституцию о национализации элит

Текст: Анна Полтавцева
Политолог Павел Данилин рассказал корреспонденту "Российской газеты", как, по его мнению, национализация элит, предусмотренная поправками в статьи 71 и 77, отразится на отношении чиновников к простому народу:
Политолог Павел Данилин. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Политолог Павел Данилин. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Политолог Павел Данилин. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

- Эта поправка является одной из наиболее значимых для эффективного управления государством. Нужно понимать, что если у чиновника есть запасной "аэродром", вид на жительство, иностранное гражданство, то он будет думать не о том, как бы ему здесь жизнь сделать лучше, а о том, как бы на своем запасном "аэродроме" подготовить наилучшие условия для существования.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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По его словам, запрет на наличие таких развращающих факторов вроде второго гражданства и активов за рубежом является объективным условием для успешного функционирования власти.

"Без него у некоторых наших чиновников может проявляться двуличие и лицемерие. К счастью, мы достаточно давно начали предпринимать меры по национализации элит и сейчас просто фиксируем это в нашей Конституции. Человек, который руководит регионом, ведомством, страной, должен думать, в первую очередь о своем регионе, о ведомстве и о стране, а не о домиках где-то в Ницце", - заключил политолог.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

Власть Позиция Изменения в Конституцию РФ

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