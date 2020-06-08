Получателей социальной помощи полностью освободят от сбора справок

С 1 января 2021 года планируется переход на новые стандарты предоставления социальной помощи гражданам, сообщили "Российской газете" в Минтруде. Для этого начнется поэтапное внедрение на территории страны новой организационной формы - социального казначейства.

Этот проект реализуется по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Как пояснили в минтруде, он направлен на совершенствование эффективности мер соцподдержки.

"Социальное казначейство - это новый подход к оказанию государственной помощи гражданам, которая должна предоставляться быстро и просто", - подчеркнули в минтруде.

Так, получателей поддержки полностью освободят от сбора справок и предоставления различных документов. Все пособия и выплаты будут оформляться в проактивном режиме, то есть без присутствия граждан. В отдельных случаях понадобится только заявление, которое можно будет подать удаленно, в том числе через портал госуслуг.

Сведения для начисления выплат организации и госорганы будут получать из единой информационной платформы, стандарт предоставления мер социальной поддержки унифицируют. К тому же, отметили в ведомстве, социальное казначейство будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат, чтобы в дальнейшем в оперативном порядке через портал госуслуг информировать их о возможности получения пособий, которых сегодня очень много: бывают пособия, связанные с бедностью, воспитанием детей, по инвалидности, по безработице и другие.

"Учитывая разнообразие социальной помощи, которая оказывается населению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, конечно, целесообразно создать реестр ее получателей и отслеживать, как реализуются права граждан. Не все понимают, на какие меры соцподдержки могут претендовать", - отмечает профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Учитывая разнообразие соцпомощи, нужно создать реестр ее получателей

По его словам, очень удобно, что граждан будут информировать о том, какими мерами соцподдержки они смогут воспользоваться с учетом своих жизненных обстоятельств.

Между тем минтруд уже сегодня последовательно упрощает оформление соцподдержки гражданам, подчеркнули в ведомстве. Так, все новые меры уже предоставляются только по заявлению или проактивно. Например, чтобы получить пособие на детей в возрасте до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до шестнадцати лет, достаточно направить заявление. С 9 апреля встать на учет в качестве безработного можно также, лишь заполнив заявление и резюме на портале "Работа в России". С 15 апреля сертификат на материнский капитал стал выдаваться в беззаявительном порядке - после регистрации ребенка в органах ЗАГС.