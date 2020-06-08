Получателей социальной помощи полностью освободят от сбора справок

Новости

В Прикамье парализованная пенсионерка ползла в магазин за продуктами 19:24
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США 19:12
Путина попросили сделать в Карелии легкоатлетический кластер 19:10
В Рязани погиб солдат-срочник 19:09
Цены на нефть начали падать 19:05
Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Монголией 19:05
В Великом Новгороде нашли древнее завещание 19:04
Путин поддержит центр туризма в Карелии 19:00
В Петербурге в Ботаническом саду зацвела Царица ночи 18:51
Toyota не успевает собирать RAV4 в России 18:48
Путин призвал остановить сокращение численности населения Карелии 18:47
"Загадочное" исчезновение Алибасова получило объяснение 18:46
Петербургские ученые открыли новый минерал 18:37
На Кубани из-за взрыва газовой трубы тяжело ранены три человека 18:36
Путин поручил поддержать предприятия моногородов 18:21
В Ростове женщина сбила и протащила полицейского на автомобиле 18:14
В Свердловской области режим ограничений продлен до 15 июня 18:08
В Москве курьер украл дорогой компьютер из ремонтной мастерской 18:05
Путин поздравил Карелию с юбилеем 18:01
Путин уточнил параметры применения гостайны к сведениям о стратегических полезных ископаемых 17:56
В Москве автомойщики угнали машину для поездки в магазин 17:53
Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии 17:53
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки 17:49
Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери 17:43
Выручка подмосковных салонов красоты увеличились в 35 раз 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 18:05
Рубрика: Экономика

Бесприсутственные места

Получателей социальной помощи полностью освободят от сбора справок
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
С 1 января 2021 года планируется переход на новые стандарты предоставления социальной помощи гражданам, сообщили "Российской газете" в Минтруде. Для этого начнется поэтапное внедрение на территории страны новой организационной формы - социального казначейства.

Этот проект реализуется по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Как пояснили в минтруде, он направлен на совершенствование эффективности мер соцподдержки.

"Социальное казначейство - это новый подход к оказанию государственной помощи гражданам, которая должна предоставляться быстро и просто", - подчеркнули в минтруде.

Путин: Нормы о мерах соцподдержки в Конституции рассчитаны на многие годы

Так, получателей поддержки полностью освободят от сбора справок и предоставления различных документов. Все пособия и выплаты будут оформляться в проактивном режиме, то есть без присутствия граждан. В отдельных случаях понадобится только заявление, которое можно будет подать удаленно, в том числе через портал госуслуг.

Сведения для начисления выплат организации и госорганы будут получать из единой информационной платформы, стандарт предоставления мер социальной поддержки унифицируют. К тому же, отметили в ведомстве, социальное казначейство будет отслеживать права граждан на получение социальных выплат, чтобы в дальнейшем в оперативном порядке через портал госуслуг информировать их о возможности получения пособий, которых сегодня очень много: бывают пособия, связанные с бедностью, воспитанием детей, по инвалидности, по безработице и другие.

"Учитывая разнообразие социальной помощи, которая оказывается населению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, конечно, целесообразно создать реестр ее получателей и отслеживать, как реализуются права граждан. Не все понимают, на какие меры соцподдержки могут претендовать", - отмечает профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Учитывая разнообразие соцпомощи, нужно создать реестр ее получателей

По его словам, очень удобно, что граждан будут информировать о том, какими мерами соцподдержки они смогут воспользоваться с учетом своих жизненных обстоятельств.

Между тем минтруд уже сегодня последовательно упрощает оформление соцподдержки гражданам, подчеркнули в ведомстве. Так, все новые меры уже предоставляются только по заявлению или проактивно. Например, чтобы получить пособие на детей в возрасте до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до шестнадцати лет, достаточно направить заявление. С 9 апреля встать на учет в качестве безработного можно также, лишь заполнив заявление и резюме на портале "Работа в России". С 15 апреля сертификат на материнский капитал стал выдаваться в беззаявительном порядке - после регистрации ребенка в органах ЗАГС.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия сняла часть ограничений на выезд за рубеж
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Будет ли продлена программа льготной ипотеки
Чем мы дышим в самолете: специалисты развенчали популярные мифы