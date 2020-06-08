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08.06.2020 16:01
Рубрика: Власть

Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ

Текст: Петр Орлов
Президент России Владимир Путин подписан закон о праве граждан России, попавших в санкционные списки за рубежом, переводить споры из иностранных судов в российские. Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

В законе уточняется, что к компетенции арбитражных судов РФ относятся дела по спорам с участием граждан, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением, союзом или государственным учреждением иностранного государства. Также российские арбитражные суды смогут рассматривать споры между гражданами нашей страны и иностранцами, если их основанием являются ограничительные меры, введенные иностранным государством.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту его нахождения или жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже, находящемся за пределами территории России.

Со своей стороны, Арбитражный суд России вправе присудить в пользу заявителя денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже за пределами России на случай неисполнения им судебного акта. Размер взыскания не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде, международном арбитраже и понесенных стороной спора судебных расходов.

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