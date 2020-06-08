Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ

В законе уточняется, что к компетенции арбитражных судов РФ относятся дела по спорам с участием граждан, в отношении которых применяются меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением, союзом или государственным учреждением иностранного государства. Также российские арбитражные суды смогут рассматривать споры между гражданами нашей страны и иностранцами, если их основанием являются ограничительные меры, введенные иностранным государством.

Лицо, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде, вправе обратиться в арбитражный суд субъекта РФ по месту его нахождения или жительства с заявлением о запрете инициировать или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже, находящемся за пределами территории России.

Со своей стороны, Арбитражный суд России вправе присудить в пользу заявителя денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном арбитраже за пределами России на случай неисполнения им судебного акта. Размер взыскания не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде, международном арбитраже и понесенных стороной спора судебных расходов.