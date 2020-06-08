Президент подписал закон о создании регистра сведений о населении РФ

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Владимир Путин.

Согласно опубликованному документу, в регистре будут храниться такие данные о физическом лице, как ФИО, дата рождения и смерти, семейное положение, гражданство, СНИЛС, ИНН.

Оператором регистра назначена Федеральная налоговая служба. Ведомство также будет отвечать и за защиту персональных данных граждан.

Сведения из этой базы данных будут предоставляться государственным и муниципальным органам, многофункциональным центрам, нотариусам и самому физическом лицу или его законному представителю.

До 2023 года использование федерального регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным.