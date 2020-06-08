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08.06.2020 11:27
Рубрика: Экономика

Прямое подчинение Ростуризма правительству ускорит развитие отрасли

Текст: Евгений Гайва
Переход Ростуризма из подчинения Министерству экономического развития под прямое управление правительством поможет ускорить развития туризма в России, считают представители отрасли.
Юрий Барзыкин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС Юрий Барзыкин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Юрий Барзыкин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Перемены позитивно скажутся на отрасли, так как у Ростуризма будет возможность напрямую генерировать нормативно-правовые акты через правительство. Более эффективно и оперативно принимать меры по развитию туризма, прежде всего, для выполнения поручений президента, которые он дал по развитию внутреннего туризма", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Он также отметил, что предстоит огромная работа для того, чтобы наполнить эти функции реальным содержанием, так как подготовка программ, нормативных правовых актов требует соответствующих ресурсов и кадрового обеспечения. Нужны оперативные меры по восстановлению отрасли, которая находится в глубоком кризисе, а потому должен быть совершенно иной режим работы, добавил Барзыкин.

Ранее руководитель Ростуризмиа Зарина Догузова отметила, что произошедшие перемены помогут становлению туризма в России в качестве самостоятельной и очень перспективной отрасли экономики. "Мы с командой приложим максимум усилий, чтобы люди наслаждались комфортным отдыхом и путешествиями по нашей прекрасной стране, открывали для себя неизведанное и получали самые позитивные эмоции!" - написала она в своем Instagram.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В пятницу, 5 июня, президент России подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Руководство деятельностью Федерального агентства по туризму было закреплено за правительством России.

Также Ростуризму были переданы функции по разработке и реализации государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, по нормативно-правовому регулированию отрасли. Кроме того, за Ростуризмом закреплены функции по координации реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в России и государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Ранее эта функция относилась к ведению Министерства экономического развития, которому подчинялся Ростуризм.

Ростуризм был передан в подчинение Минэкономразвития в сентябре 2018 года. До этого ведомство находилось в ведении Министерства культуры.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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