Прямое подчинение Ростуризма правительству ускорит развитие отрасли

Переход Ростуризма из подчинения Министерству экономического развития под прямое управление правительством поможет ускорить развития туризма в России, считают представители отрасли.

"Перемены позитивно скажутся на отрасли, так как у Ростуризма будет возможность напрямую генерировать нормативно-правовые акты через правительство. Более эффективно и оперативно принимать меры по развитию туризма, прежде всего, для выполнения поручений президента, которые он дал по развитию внутреннего туризма", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он также отметил, что предстоит огромная работа для того, чтобы наполнить эти функции реальным содержанием, так как подготовка программ, нормативных правовых актов требует соответствующих ресурсов и кадрового обеспечения. Нужны оперативные меры по восстановлению отрасли, которая находится в глубоком кризисе, а потому должен быть совершенно иной режим работы, добавил Барзыкин.

Ранее руководитель Ростуризмиа Зарина Догузова отметила, что произошедшие перемены помогут становлению туризма в России в качестве самостоятельной и очень перспективной отрасли экономики. "Мы с командой приложим максимум усилий, чтобы люди наслаждались комфортным отдыхом и путешествиями по нашей прекрасной стране, открывали для себя неизведанное и получали самые позитивные эмоции!" - написала она в своем Instagram.

В пятницу, 5 июня, президент России подписал указ о совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Руководство деятельностью Федерального агентства по туризму было закреплено за правительством России.

Также Ростуризму были переданы функции по разработке и реализации государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, по нормативно-правовому регулированию отрасли. Кроме того, за Ростуризмом закреплены функции по координации реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в России и государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Ранее эта функция относилась к ведению Министерства экономического развития, которому подчинялся Ростуризм.

Ростуризм был передан в подчинение Минэкономразвития в сентябре 2018 года. До этого ведомство находилось в ведении Министерства культуры.