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08.06.2020 17:25
Рубрика: Власть

Пишите аккуратно

Приставы смогут получать переписку коллекторов с должниками в соцсетях и мессенджерах
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, модернизирующий систему контроля в сфере взыскания долгов. Помимо прочего инициатива расширяет возможности судебных приставов: они смогут запрашивать информацию у администраторов соцсетей и мессенджеров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно проекту все, кто занимается взысканием долгов, кроме ломбардов и организаций ЖКХ, войдут в реестр Федеральной службы судебных приставов. Сейчас, напомним, ответ перед приставами держат только коллекторские агентства.

Приставы смогут запрещать коллекторам звонить должникам

В 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскания долгов. Формально он касается всех. Самое главное: с должниками надо общаться культурно и в меру. Убеждать и договариваться, а не давить и оскорблять. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Судебные приставы вправе проводить административные расследования, чтобы привлечь грубиянов-коллекторов к ответственности. В рамках этих расследований нередко возникает необходимость запросить информацию у сотовых операторов или администрации соцсетей: действительно ли коллектор донимал должника звонками и сообщениями?

Как рассказывают эксперты, на практике сотовые компании сегодня по разному реагируют на запросы судебных приставов.

Ответ по мотивированному запросу судебных приставов должен быть дан в течение пяти дней

Иногда отвечают. Иногда игнорируют, полагая, что закон их не обязывает.

Теперь все вопросы будут сняты: и сотовых операторов, и организаторов распространения информации в интернете обяжут предоставлять приставам нужные сведения.

Под организаторами распространения информации в интернете как раз и понимаются администраторы соцсетей, а также мессенджеры, электронная почта и т.п.

После получения мотивированного запроса ответ должен быть направлен в службу судебных приставов в течение пяти дней.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Непредставление или несвоевременное представление документов и информации, представление не в полном объеме либо представление заведомо недостоверных документов или информации влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации", подчеркивается в проекте.

У сотовых операторов и организаторов распространения информации в Сети приставы будут вправе получать информацию "о непосредственном взаимодействии кредитора или представителя кредитора с должником и (или) иным лицом".

Кроме того, как обратил внимание адвокат Вячеслав Голенев, министерство юстиции предлагает гармонизировать положения законодательства о коллекторской деятельности с положениями действующего процессуального законодательства. Согласно проекту заявление в суд может быть подано кредитором только после направления должнику требования о возврате долга. То есть предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

"Как известно, в АПК и ГПК установлен не менее чем 30-дневный срок на предъявление претензии в рамках договорных отношений. Соответственно, минюст предлагает точно такой же порядок внедрить и в отношениях между коллекторами и должниками", - говорит адвокат.

Власть Право Правительство Минюст Полномочия судебных приставов Законопроекты и комментарии

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