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08.06.2020 16:56
Рубрика: В мире

Производитель тестов на COVID-19 уничтожил часть продукции после визита Трампа

Текст: Юрий Когалов

Одна из американских фабрик, где производят ватные палочки для тестов на коронавирус, уничтожила часть готовой продукции после того, как на заводе в прошлую пятницу побывал президент США Дональд Трамп. Дело в том, что американский лидер посетил производство, так и не надев ни маски, ни перчаток.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
Трамп: В США готовы более двух миллионов доз вакцины от COVID-19

Как передает USA Today, работники фабрики Puritan Medical вынуждены носить полный комплект защиты, чтобы тесты оставались стерильными: халаты, сапоги, шапочки, маски, перчатки и специальные очки. Трамп же проигнорировал эти требования. В итоге руководство приняло решение ликвидировать всю продукцию, произведенную за то время, что президент находился на заводе и общался с рабочими.

Стоит отметить, что Puritan Medical является одной из двух компаний, производящих в США ватные палочки, с помощью которых берут мазки для теста на коронавирус. На расширение производства она получила миллионы долларов от федерального правительства.

Примечательно, что в последнее время Трамп много путешествует по стране, чтобы привлечь внимание к усилиям его администрации по увеличению производства средств, необходимых для борьбы с вирусом. Так, он побывал на заводах, где делают средства индивидуальной защиты и респираторы. Несмотря на то, что все, с кем он встречался, носили маски (по крайней мере, в тот момент, когда их снимали журналисты), сам Трамп ни разу их не надел. По его словам, эксперты лишь рекомендуют их носить, но делать это не обязательно.

Согласно последним данным, в США зарегистрировано 1,9 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 110 тысяч человек скончались.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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