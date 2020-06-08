Путин назвал причину преодоления Россией испытания коронавирусом

Россия выдержала испытания, связанные с пандемией, потому что в характере народа - нравственные ценности сострадания, взаимопомощи, милосердия. Об этом заявил президент на видеоконференции с соцработниками.

"Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей. Постарались защитить, уберечь своих подопечных", - оценил глава государства. "Может быть, не все получается, но уверен, большинство из вас сделали все, что могли, - сказал он. - Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса".

"Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм - сострадания, взаимопомощи, милосердия", - заявил Владимир Путин. Эти ценности сформированы историей, они в характере народа, и их разделяет абсолютное большинство граждан, заключил он.