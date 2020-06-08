Путин: Нормы о мерах соцподдержки в Конституции рассчитаны на многие годы

Закономерным назвал президент то, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание было уделено вопросам социальной справедливости. Об этом Владимир Путин заявил на видеоконференции с социальными работниками.

"Предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательную - не реже раза в год - индексацию пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума", - перечислил глава государства.

"Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку", - отметил Владимир Путин.