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08.06.2020 15:44
Рубрика: Власть

Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного денежного довольствия, не полученного им за месяц, во время которого он погиб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Помимо денежного довольствия за месяц, семье погибшего будут выплачивать денежную компенсацию за полагающиеся ему военное вещевое имущество и продовольственный паек.

Кроме того, родные погибшего получат выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

Власть Безопасность Армия Президент Все о выплатах военнослужащим

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