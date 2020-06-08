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08.06.2020 17:14
Рубрика: Власть

Путин отметил роль соцработников в преодолении эпидемии

Текст: Кира Латухина

Социальные работники делают общество более добрым и цивилизованным, и в том числе благодаря этому удается преодолевать испытания, вызванные коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с соцработниками.

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Власти тоже старались поддержать социальных работников в их миссии оказать помощь ближнему, и все это вместе позволило стране проходить через сложные испытания, связанные с коронавирусом. "Я уверен, мы это преодолеем, преодолеем в том числе благодаря вам и таким людям, как вы", - заявил Путин.

"От работы таких людей, как вы, наше общество становится в целом добрее, нежнее, там, где нужно, сострадательнее, оно становится более цивилизованным, а значит, более эффективным, работоспособным, имеющим перспективу развития. Это то, что составляет сердцевину нашего общества, то, что лежит в основе нашего государства", - заявил глава государства.

Власть Работа власти Госуправление Общество Соцсфера Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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