В День социального работника президент в режиме видеоконференции встретился с людьми, посвятившими себя этому делу. Глава государства объявил о новых мерах поддержки тех, кто работает в этой сфере, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. "У вас, у нас всех сегодня праздник", - сказал Владимир Путин. Традиция помощи ближним передавалась из поколения в поколение всю тысячелетнюю историю России, это в нашем культурном, нравственном коде, подчеркнул он.

В 1701 году 8 июня на государственном уровне было положено начало созданию системы социальной защиты в стране. Соцработники выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение, отметил президент. И это не только сотрудники государственных, муниципальных учреждений - благородную миссию социального попечительства самоотверженно выполняют и НКО, представители традиционных религий, волонтеры. "Так что сегодня ваш общий праздник", - пояснил Путин.

Соцработники ухаживают за детьми и инвалидами, пожилыми и тяжелобольными, находятся рядом в трудные минуты, внимательны, терпеливы и отзывчивы. "Вы делом доказываете, что вам дорог, важен каждый человек", - подчеркнул президент. "Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей", - продолжил он. "Может быть, не все получается, но уверен, большинство из вас сделали все, что могли", - констатировал Владимир Путин, отметив мужество, гражданский героизм и деятельное участие в защите граждан от коронавируса.

"Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм - сострадания, взаимопомощи, милосердия", - подчеркнул президент. Эти ценности в характере народа, и их разделяет абсолютное большинство граждан.

Будут максимально упрощены процедуры оказания мер социальной поддержки, в том числе и паллиативной помощи

Предложенные поправки к Конституции закрепляют госгарантии адресной соцподдержки, обязательную - не реже раза в год - индексацию пенсий и пособий. При этом МРОТ, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума, перечислил Путин. "Все это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку", - пояснил он.

В такой сфере, как соцзащита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека, уверен глава государства. "На людях, на доброте и человечности здесь все держится. Мы это понимаем, ценим и всегда будем вам помогать в вашей миссии", - заверил он.

Владимир Путин напомнил, что в период эпидемии был принят ряд решений по дополнительной поддержке специалистов в системе соцзащиты, добровольцев, граждан, принявших активное участие в борьбе с коронавирусом. Три месяца - с середины апреля по середину июля - для соцработников предусмотрены дополнительные выплаты за каждую двухнедельную смену, повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях, в контакте с людьми с коронавирусом.

Для тех, кто во время эпидемии брал домой инвалидов, пожилых или детей-сирот, предусмотрено поощрение в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей с 1 апреля по 30 июня. Ряд льгот и преференций для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях распространены и на социально ориентированные НКО, принято решение выделить 3 млрд рублей на реализацию спецпрограммы поддержки из Резервного фонда президента.

Глава государства объявил о новых дополнительных мерах. Подписаны поправки в Налоговый кодекс. Первое: от НДФЛ освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом. Это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей. Второе: НКО - получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО -исполнители общественно полезных услуг и поставщики соцуслуг полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) за второй квартал 2020 года. Мера распространяется и на организации традиционных религий. Третье: средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов.

Да, есть риски "для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов", но действовать надо, "не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди", считает Путин. "Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", - заметил он. В период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно, а гражданское общество продемонстрировало умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов, оценил президент. И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое укрепилось в период испытаний, должно стать основой развития для решения долгосрочных задач и в экономике, и социальной сфере.

Президент призвал соцработников не стесняться обращаться в органы власти - отдача будет. "Губернаторский корпус у нас в целом укомплектован знающими и очень порядочными людьми", - также сказал он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что на сайте ведомства опубликован реестр НКО - получателей президентских грантов и субсидий от органов власти. Там 24 тысячи организаций, и с 8 июня они могут обращаться за кредитами под 2 процента на выплату зарплат. До 1 июля появится второй перечень из НКО, которые оказывают услуги в сфере дошкольного, детского образования. Путин поручил обеспечить максимальное информирование людей по всем мерам поддержки - как можно шире: через СМИ, интернет.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила создать фонд помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящих лекарствах. "Это очень значимая проблема", - считает она. На встрече, в частности, речь шла о том, что не все регионы могут купить такой препарат, как "Спинраза", для лечения спинально-мышечной атрофии. Глава государства согласился с предложением вице-премьера. "Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем", - сказал Путин.

Еще участники пожаловались президенту, что с оформлением выплат за период пандемии на портале госуслуг есть проблемы. "Мне не понятно, почему какие-то сложности возникают, но коллеги слышат меня, уверен, реакция будет", - пообещал Путин. "По поводу бюрократических проблем поработаем, надеюсь, что никаких трудностей в получении средств не будет", - заверил он. На жалобу другого участника, что для паллиативной помощи родственники больных должны ходить и собирать справки, по просьбе главы государства отвечал глава минтруда. Будут максимально упрощены процедуры оказания мер соцподдержки, в том числе и паллиативной помощи - например, ее можно будет оформить дистанционно, сообщил Антон Котяков.

"Вы выполняете не просто какую то работу, это миссия, которую вы несете по жизни", - еще раз обратился к соцработникам глава государства. Такая помощь людям важна для общества в целом - оно становится добрее и сострадательнее, более цивилизованным, более эффективным. И в том, как во время пандемии люди откликнулись на чужую боль, есть частичка результата такой работы.

Власти стараются поддержать соцработников в усилиях оказать помощь ближнему. "Мне думается, что это все вместе все-таки было каким то результатом того, что нам удается проходить и через сложные испытания, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Я уверен, мы это преодолеем, преодолеем в том числе благодаря вам и таким людям, как вы", - заключил Владимир Путин.