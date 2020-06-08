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08.06.2020 13:43
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о штрафах для вузов и дистанционном обучении при ЧС

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий вузы возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения. Этим же документом устанавливается требование обеспечивать непрерывность образования в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Поправки внесены в закон "Об образовании в Российской Федерации". Первая из них закрывает законодательный пробел в правилах целевого обучения. Ранее предприятие, которое направило студента в вуз, должно было вернуть в бюджет затраты не его обучение, если отказалось принять его на работу. Сейчас такое же правило действует и в отношении вузов: если образовательная организация сама выступает заказчиком обучения, но не принимает выпускника на работу, то будет обязана вернуть в бюджет стоимость его учебы.

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Еще одно изменение касается образования в школах и вузах в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части. Новая редакция закона предписывает использование дистанционного обучения, если другие формы недоступны и нет возможности отложить занятия до нормализации обстановки.

В этой ситуации все учебные процессы переводятся в электронный формат, включая итоговую аттестацию и выдачу документов об образовании.

Как рассказала "РГ" один из авторов этой поправки, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, данная норма не предполагает полного и постоянного перехода в дистанционный режим обучения. Он будет применяться только в крайнем случае, например в регионах, охваченных стихийным бедствием.

Ранее сенаторы внесли в закон об образовании еще одну поправку - она разграничивает полномочия министерства просвещения и министерства науки и высшего образования по разработке порядка дистанционного обучения для школ и вузов соответственно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Президент Законодательная власть Совет Федерации Закон "Об образовании"

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