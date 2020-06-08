Путин подписал закон о штрафах для вузов и дистанционном обучении при ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий вузы возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения. Этим же документом устанавливается требование обеспечивать непрерывность образования в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности.

Поправки внесены в закон "Об образовании в Российской Федерации". Первая из них закрывает законодательный пробел в правилах целевого обучения. Ранее предприятие, которое направило студента в вуз, должно было вернуть в бюджет затраты не его обучение, если отказалось принять его на работу. Сейчас такое же правило действует и в отношении вузов: если образовательная организация сама выступает заказчиком обучения, но не принимает выпускника на работу, то будет обязана вернуть в бюджет стоимость его учебы.

Еще одно изменение касается образования в школах и вузах в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части. Новая редакция закона предписывает использование дистанционного обучения, если другие формы недоступны и нет возможности отложить занятия до нормализации обстановки.

В этой ситуации все учебные процессы переводятся в электронный формат, включая итоговую аттестацию и выдачу документов об образовании.

Как рассказала "РГ" один из авторов этой поправки, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, данная норма не предполагает полного и постоянного перехода в дистанционный режим обучения. Он будет применяться только в крайнем случае, например в регионах, охваченных стихийным бедствием.

Ранее сенаторы внесли в закон об образовании еще одну поправку - она разграничивает полномочия министерства просвещения и министерства науки и высшего образования по разработке порядка дистанционного обучения для школ и вузов соответственно.