Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д

Для стимулирования экспорта президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД и Российским экспортным центром рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным транспортом сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Доклад надо представить до августа.

Совместно с "Росатомом" и РЖД" для снижения стоимости рыбной продукции глава государства указал кабмину проработать вопрос снижения затрат на ее доставку из Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь. Доклад следует подготовить до июля.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с отраслевыми союзами определить условия переноса сроков реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и специальных инвестиционных контрактов. Доклад - до 20 июля.