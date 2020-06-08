Путин поручил создать интернет-портал для поиска работы

Президент поручил усовершенствовать работу службы занятости.

Речь идет о повышении качества услуг по трудоустройству и предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием базы вакансий "Работа в России".

Правительству поручено создать в интернете единую информационную платформу, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе временного характера).

Также президент указал внести поправки в трудовое законодательство, направленные на совершенствование дистанционных форм труда и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.