Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей. Кроме того, выплата пособия по безработице будет продлена на три месяца. Срок действия меры - до 1 октября. Такое поручение дал правительству президент РФ Владимир Путин.

Необходимо продлить период выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца зарегистрированным безработным и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Безработные родители или усыновители, опекуны несовершеннолетних получат доплату к пособию по безработице в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили работу после марта и зарегистрировались как безработные, три месяца будут получать максимальное пособие по безработице. Мера будет действовать до 1 октября.