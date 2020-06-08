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08.06.2020 16:50
Рубрика: Власть

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Текст: Кира Латухина
С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей. Кроме того, выплата пособия по безработице будет продлена на три месяца. Срок действия меры - до 1 октября. Такое поручение дал правительству президент РФ Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необходимо продлить период выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца зарегистрированным безработным и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Фото: iStock
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Безработные родители или усыновители, опекуны несовершеннолетних получат доплату к пособию по безработице в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка.

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили работу после марта и зарегистрировались как безработные, три месяца будут получать максимальное пособие по безработице. Мера будет действовать до 1 октября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Президент Пособия по безработице

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