Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин присвоил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой высший дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла ... Захаровой Марии Владимировне - директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, что ранее Захарова была в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был ей присвоен в 2017 году.