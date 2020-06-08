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08.06.2020 19:05
Рубрика: Власть

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Монголией

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Документ был подписан в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года.Текст опубликован в думской электронной базе.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Как говорится в пояснительной записке, стороны "рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества".

Договор предполагает развитие сотрудничества "в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций".

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