Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Монголией

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Документ был подписан в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года.Текст опубликован в думской электронной базе.

Как говорится в пояснительной записке, стороны "рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества".

Договор предполагает развитие сотрудничества "в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций".