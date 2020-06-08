День России, день рождения нового российского государства - РФ. В этом году - 30-й ДР, при том что Россия существует больше 1000 лет.

Но понятно, что РФ - особая форма вечной сущности российского Государства.

Как известно, 12 июня 1990 г. на съезде нардепов РСФСР была принята "Декларация о государственном суверенитете". Смысл ее сводился к тому, что на территории РСФСР законы СССР соблюдаются лишь в той мере, в какой соответствуют законам РСФСР. Формально это могло ничего не значить: законы СССР и союзных республик были унифицированы, противоречий не было. Но политически тут был решающий момент: если учесть, что 29 мая председателем ВС РСФСР (с огромным трудом, с третьей попытки) выбрали Ельцина, то было ясно, что "декларация" станет тараном для разрушения "союзного центра".

Да, тогда все определялось "геополитикой" противостояния Кремля и Белого дома. Дальние (на самом деле ближние!) последствия в виде неизбежного распада СССР мало кому приходили в голову, не были актуальной политической идеей. Главное, на чем концентрировалась политическая воля - ослабить Центр. Тут, понятно, значение играла и личная "неприязнь" (цензурно выражаясь) Ельцина и Горбачева, но это была лишь человеческая проекция общего Политического Землетрясения.

Шла Революция - да, мирная, практически бескровная, но Революция, с ее неизбежной идеологией "До основанья! А затем - видно будет". "Процесс пошел" - и остановить его было невозможно (что лишний раз доказала попытка ГКЧП).

Дальние (на самом деле ближние!) последствия в виде неизбежного распада СССР мало кому приходили в голову

Государство СССР было Великим Идеологическим Проектом КПСС. Но Идея умерла, остался "ритуальный саван". Диктатура КПСС без веры в Идеологию КПСС - карандаш со сломанным грифелем. А если ушла КПСС, то свято место тут же занимает национализм и сепаратизм - желание республик быть самостоятельными. "Нет у нас сил на Империю", констатировал Солженицын. Физической силы было с избытком - КГБ, МВД, Армия… Духа не было, не было Идеи, которая оправдала бы их применение. А без этого оружие - просто металлолом. Империя осыпалась с краев - Прибалтика, Закавказье, Западная Украина… 12 июня 1990 г. затрещал Хребет - и начал выламываться из тела СССР. СССР был построен на молчаливом допущении, что РСФСР всего лишь "псевдоним СССР". Русский национализм растворен в обще-имперском глобализме. Никакой "РСФСР" как "отдельной республики" нет, нет даже в условном смысле, в каком существовали остальные 14 "союзных республик". Формально это проявлялось в том, что не было ни "компартии РСФСР", ни "КГБ РСФСР" - реальных инструментов политического руководства. Как только в чреве СССР зашевелился живой "русский плод" - распад Советского Союза перешел в необратимую фазу.

Что представлял собой "проект РФ"?

Реформаторы с тем энтузиазмом, без которого ничего делать невозможно, верили, что "будет, как на Западе", как в ЕС. Но перед ними была не "белая бумага", на которую переносят "чикагские чертежи", а Русское Поле. Гладкая бумага с чертежами легла на те самые Овраги, по которым "чертежникам" предстояло ходить. В результате "получилось как всегда" - линии вышли рваные, кривые. А затем в дело вступило мощное Историческое Тяготение, которое из этих линий сложило узор Ново-Старого Государства.

Сегодня "имперская грусть" стала обязательным элементом почти любого "показательного идеологического выступления" в нашем обществе, но, конечно же, все в РФ не хуже, чем в любой стране СНГ или Прибалтике, знают - никакой "реставрации", никакой "Империи" больше не будет, потому что никому она на самом деле не нужна. Советские поколения быстро уходят, а для новых "Имперские моды" или просто не существуют, или всего лишь "геополитическое ретро-кокетство". РФ не "осколок Империи", а вполне самоценное государство, геополитически куда более здоровое, чем СССР: ведь оно держится не на "честном коммунистическом", а на генетическом (географически-этнически-языковом) притяжении. Соответственно, формы Федерации могут и будут меняться, но вечная страшилка про "распад России" - просто вранье. Пока в Мире вообще есть такая форма организации, как "национальное государство", будет и российское государство, в его нынешних границах. Достаточно плотное, органически-целостное пространство, сложившееся в основном в XVI веке - почтенный возраст.

СССР был построен на молчаливом допущении, что РСФСР всего лишь "псевдоним СССР"

Традиционна и форма властесобственности - бюрократический капитализм. Тоже вполне исторически органично, опирается не на лозунги, а на "молчаливые скрепы" и прямые выгоды многих элит. Но тут "история подкачала": эта форма была "в духе времени" в XIX-XX веке, в чиновно-милитаризованном Государстве. Да там во многом и застряла, и держит общество, закупорив дверь в XXI век. Если Россия имеет "жизненную силу", чтобы не оказаться страной "необратимо перферийной", не быть только поставщиком физического (нефть-газ) и интеллектуального (мозги) сырья для "передовых стран", ей придется измениться, перезагрузить свою социально-экономическую Систему. С другой стороны, глубокий инстинкт общества выражается сегодня словами: "Лимит Революций мы ИСЧЕРПАЛИ". Эволюция - да, но только без нелегитимных разрывов, а значит - сохраняя базовые социально-экономические институты… которые при этом устарели! Квадратура круга… Но похожие задачи в ХХ веке решали и решили многие страны, от Европы до Юго-Восточной Азии. Нет причин считать, что в отличие от них для России эта проблема в принципе неподъемна, а наш особый путь: по ленте Мебиуса "историческая лень (застой) - разрыв и обрушение - новая лень (застой)".