Произошло событие, достаточно редкое для нашей страны. Выдан патент на запуск ракет с самолетов с использованием вертикальных пусковых установок.

Его получили разработчики из Машиностроительного КБ "Факел" имени академика Грушина и НПП "Радар ммс". Сообщение об этом содержится на сайте Федерального института промышленной собственности. У наших инженеров немало прорывных изобретений. Но патентуются они очень редко. В данном случае это произошло.

Такой старт иногда называют "минометным". В чем его суть и каковы особенности? Внешне все просто. Из транспортного самолета на большой высоте выбрасывается контейнер, в котором находится космическая ракета - или любая другая. Практически это некий аналог зенитно-ракетных систем С-300. В них мощные ракеты находятся в цилиндрических контейнерах, из которых она выталкиваются, и уже на определенной высоте включается маршевый двигатель.

Выталкивание ракеты из пусковой установки может осуществляться, например, с помощью пневмобаллона или порохового аккумулятора давления. На земле эта технология нашими специалистами хорошо отработана. Но совсем другое - в воздухе.

Масса ракеты, пускаемой с самолета, - от 100 тонн и выше. Масса самолета - от 200 тонн и выше. То есть, если одномоментно облегчить самолет-носитель на массу, соизмеримую с его собственной, он потеряет управление со всеми вытекающими последствиями.

Неразрешимую, казалось бы, проблему в нашей стране решили. Была рассчитана оптимальная траектория сброса массивного груза без последствий для самолета-носителя.

Из самолета выбрасывается контейнер, в котором находится ракета

Но дальше возникает целый ряд не менее сложных обстоятельств. Контейнер, оказавшись в свободном полете, если не кувыркнется, то будет просто болтаться в воздухе. Его надо стабилизировать. С этой задачей справились. Но тут же возникла следующая. Ракета, которую вытолкали из контейнера по-минометному, может практически сразу отклониться от заданного курса полета. То есть после запуска маршевого двигателя полет ракеты надо как-то скорректировать. Эту задачу тоже решили.

Теоретически сегодня Россия имеет уникальный стартовый комплекс. Гораздо более интересный и дешевый, чем стратегическая атомная подводная лодка или наземный мобильный "Тополь". В чем его суть - специалисты понимают.