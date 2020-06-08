Расходы на национальные проекты исполнены на 29% за пять месяцев

Федеральный бюджет России за январь-май профинансировал реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 29% в сумме 629,773 млрд рублей. Такие данные содержатся в оперативных данных Счетной палаты, оказавшихся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Из этих материалов следует, что общий объем запланированных ассигнований до конца года должен составить 2,17 трлн рублей.

По семи нацпроектам исполнение расходов к 1 июня превысило 25%. Наибольший показатель, согласно предварительным данным, у нацпроекта "Здравоохранение" - 49,7%. Далее по списке идут "Жилье и городская среда" - 36,5%, "Демография" - 32,1%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 28,8%, "Культура" - 28,3%. Замыкают перечень "Наука" и "Производительность труда и поддержка занятости" с результатом по 25,2%.