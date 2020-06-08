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08.06.2020 09:09
Рубрика: Экономика

Разработаны поправки о почасовой оплате труда в размере 150 рублей

Текст: Татьяна Замахина
Со следующего года работающие неполный день должны получать не менее 150 рублей в час - такой законопроект разработали в ЛДПР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парламентарии отправили документ для получения отзыва правительства, сообщает РИА Новости​​​.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Госдуму внесли поправки об индексации для работающих пенсионеров

Принятие законопроекта, как полагают авторы, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии.

- При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда, - говорится в документе. - Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час.

Эта сумма, согласно поправкам, должна индексироваться один раз в год с 1 января по инфляции за предыдущий год.

Как пояснили авторы, в России часовая ставка исчисляется исходя из МРОТ (12 130 рублей) и составляет в нынешнем году 89,85 рубля в мае и 65,92 рубля в июле.

Фото: iStock
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Работодатели, отметили инициаторы, устанавливают "псевдосокращенный" рабочий день, что позволяет им получать необоснованно высокую прибыль и избегать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть зарплаты выплачивается в конвертах. "В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями", - говорится в пояснительной записке.

В июне 2018 года Госдума уже рассматривала законопроект ЛДПР, в котором предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда в сумме 100 рублей за один час. Проект тогда не прошел. При его обсуждении прозвучали возражения, что предлагаемые нормы приведут к переходу на почасовые системы оплаты, более выгодные для работодателей, и принятие законопроекта может разрушить всю систему гарантий в области оплаты труда.

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