Редактора The New York Times уволили за публикацию статьи сенатора

Буря грянула после того, как на страницах газеты была напечатана колонка сенатора-республиканца Тома Коттона. Консервативный конгрессмен из штата Арканзас, служивший в Афганистане и Ираке, возмутился откровенным вандализмом на улицах США и призвал использовать войска для усмирения насилия. Коттон особо подчеркнул, что говорит именно о погромщиках, а не протестующих в целом: "Не следует путать большинство, которое протестует мирно, с бандами негодяев".

Следует отметить, что использование военных внутри страны - это для Америки шаг экстраординарный, но Акт о восстаниях 1807 года дает властям такие полномочия в кризисных ситуациях. Сенатор напомнил, как этим пользовались президенты Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Джордж Буш-старший. Поэтому, уверен Коттон, никакой смерти демократии от ввода войск на улицы не случится, наоборот - охрана граждан от насилия является "конституционной обязанностью правительства".

Публикация буквально взорвала редакцию NYT, журналисты которой, вопреки корпоративной этике, не рекомендующей публично ругать свою газету, устроили протест. Одни утверждали, что статья ставит под угрозу темнокожих сотрудников газеты, а некоторые даже посчитали ее "фашистской". Поступили тысячи критических писем от читателей и подписчиков.

Редактор рубрики мнений Джеймс Беннет поначалу бросился защищать плюрализм мнений на страницах газеты, назвав важным для читателей представлять им разные точки зрения. Но спустя день под давлением ушел в отставку.

58 процентов американцев поддерживают идею Коттона использовать войска

Представитель газеты заявил, что статья якобы не отвечала редакционным стандартам, публиковать ее не следовало, а ответственные сотрудники не уделили ее обработке должного внимания. Остальные журналисты узнали о ней только после печати газеты, поскольку в американской прессе отдел мнений обычно действует автономно от редакции и подчиняется напрямую издателю. Теперь NYT пересмотрит порядок редактирования таких статей.

На сайте газеты публикацию Коттона теперь предваряет развернутый комментарий. В нем поясняется, что его утверждения о причастности к погромам "леворадикальных групп, таких как антифа", являются неподтвержденными. Слова сенатора о том, что "полицейские приняли на себя основной удар насилия" в газете сочли преувеличением. Наконец, в целом тон статьи якобы был "излишне жестким, в ней недостает вдумчивого подхода", а ее заголовок "Направьте войска" - слишком взрывоопасный. Откровенно говоря, часть этих замечаний спорные, а слова об "излишней жесткости" выглядят странными на фоне той анархии, против которой выступает Коттон.

Отметим, что сенатор призывал использовать войска только против насильников и грабителей чтобы навести порядок. Более того, согласно опросу Morning Consult, 58 процентов (то есть заметное большинство!) американцев поддерживают идею использовать войска.

Получается, избранный американцами сенатор озвучил точку зрения, которую разделяет большинство его соотечественников. Но одна из ведущих газеты страны публично заявляет, что этой точке зрения не место на ее страницах. Журналисты, которых американцы не выбирали представлять свои интересы, затыкают рот народу и его избранникам, провозглашая себя глашатаями правды.

Глядя на Америку последних лет приходится признать, что это системный изъян. Нетерпимость к инакомыслию очень характерна для нынешнего поколения либералов. Левые уже не в первый раз подвергают NYT критике, когда та публикует мнения консервативно настроенных авторов. Наконец, как не вспомнить, что во время предвыборной кампании 2016 года и NYT, и почти вся американская пресса решили, что Дональд Трамп - не тот человек, которого должна выбрать Америка. Практически все национальные и региональные СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых призывали не голосовать за него, но народ демонстративно решил иначе.

Уже тогда стало понятно, что поучающая весь мир американская пресса оторвана от реалий и нужд простых граждан даже в собственной стране. Но уроков из этого никто не извлек. После этого на слова Трампа о "врагах народа" начинаешь смотреть иначе.