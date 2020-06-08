Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы

Полиция задержала артиста Михаила Ефремова после крупной аварии в центре Москвы, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

Предварительные данные говорят о том, что Ефремов не по правилам пытался развернуться на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Его иномарка столкнулась с фургоном Lada. Водитель "Лады" получил травмы, с ним работают врачи.

Михаил Ефремов не пострадал. В ближайшее время пройдет освидетельствование на опьянение. Обстоятельства аварии уточняются.