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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Клиника-трансформер

Больница имени Мухина готова вернуться к плановой медпомощи
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 122(8176)
Пациентов с коронавирусом в столице становится все меньше. Городские клиники, перепрофилированные на борьбу с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы. Один из таких стационаров - городская клиническая больница имени Мухина на востоке Москвы. За два месяца в ней вылечили от коронавируса более 3,5 тысячи жителей города. Уже на этой неделе в больнице примут первых пациентов, нуждающихся в хирургических операциях. Корреспонденты "РГ" посмотрели, как готовятся к их приему.

Пациентов с COVID-19 в больнице больше нет. После их выписки здесь демонтировали оборудование и провели масштабную санитарную обработку, а заодно и занялись мелким ремонтом. Осталось закончить модернизацию системы подачи кислорода в палаты и получить результаты исследования поверхностей на наличие инфекции. После этого можно вернуться к докоронавирусному режиму работы - принимать на госпитализацию и лечение пациентов по разным профилям - хирургическому, кардиологическому, неврологическому, гинекологическому, терапевтическому и эндокринологическому. О том, что еще недавно здесь лечили от страшной болезни, напоминают яркие наклейки, которые помогали медикам соблюдать безопасность, например "специальный лифт для пациентов и сотрудников в СИЗ". Но уже нет никаких противочумных костюмов, остались лишь привычные врачам маски и перчатки. И все-таки после пережитого в стационаре появятся новые требования. Госпитализация всех пациентов будет происходить через отдельный вход, с интервалом не менее 15 минут. С теми, кто нуждается в плановой госпитализации, но вынужден был ее отложить, медики уже связались и назначили примерную дату приема. Им предстоит сдать анализ на COVID-19, и лишь после получения отрицательного результата согласовать дату госпитализации.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По-другому теперь будут принимать и экстренных пациентов. "В нашем стационаре 668 коек, но мы выделили отдельные палаты под обсервационное отделение, где пациенты будут лежать до получения результатов тестирования на COVID-19. Там они будут находиться не дольше двух дней. Если результат отрицательный, пациента переведем в обычную палату и начнем лечение. При положительном результате отправим больного на лечение в профильный стационар", - рассказал главный врач больницы имени Мухина Александр Извеков.

В отделении хирургии все готово к приему пациентов, даже кровати заправлены. В палатах стало просторнее - дистанция полутораметровая соблюдается и между койками. Во всех помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

"Санитарки здесь убрали, продезинфицировали, расставили мебель, вместо шести коек оставили четыре, так что мы готовы к встрече пациентов", - поделилась Надежда Трухина, сестра-хозяйка хирургического отделения. Она призналась, что работать с пациентами с "короной" было тяжело. Наконец-то медперсонал вздохнул с облегчением.

Более 85% новых случаев коронавируса у москвичей младше 65 лет

Перед началом работы по основному профилю тестирование на коронавирусную инфекцию пройдут и все сотрудники больницы. По новым правилам исследования на COVID-19 они будут проходить еженедельно.

Оборудование, которое специально было закуплено для лечения пациентов с коронавирусом, включая аппараты искусственной вентиляции легких, останется в клинике и будет использоваться для лечения пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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