Новости

В Москве автомойщики угнали машину для поездки в магазин 17:53
Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии 17:53
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки 17:49
Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери 17:43
Выручка подмосковных салонов красоты увеличились в 35 раз 17:40
Станет ли храм в деревне Сынковичи объектом наследия ЮНЕСКО 17:40
На железной дороге через Колу в Заполярье уложат "малошумные" рельсы 17:39
Бывшего замгендиректора "Ижавиа" обвинили в коммерческом подкупе 17:35
В Петербурге на строящейся станции "Горный институт" погиб рабочий 17:35
Сотрудники МУРа задержали мошенника за попытку обмана страховой компании 17:29
В Болгарии назвали унизительными условия обучения своих летчиков в США 17:26
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти 17:17
Путин отметил роль соцработников в преодолении эпидемии 17:14
В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Джигарханяна 17:13
Найден древний текст о неизвестном "черноморском" сенаторе Рима 17:10
Госсовет Турции рассмотрит возможность превратить Святую Софию в мечеть 17:04
На Дону бизнесмена заподозрили в уходе от налогов на 20 млн рублей 17:00
Производитель тестов на COVID-19 уничтожил часть продукции после визита Трампа 16:56
Ведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом 16:56
Любимова прокомментировала разрешение возобновить киносъемки в Москве 16:55
Ну ее в болото: культовая модель Jeep увязла в кювете во время тестов 16:44
В Москве сохранят масочный режим 16:40
На Урале поезд сбил ребенка, которого пьяная мать перевозила через пути 16:30
Житель Ижевска пойдет под суд за плевок в аптекаря 16:27
В Новосибирске женщина побила плачущего в коляске ребенка 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери

Текст: Михаил Фалалеев

В Москве сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержаны ранее судимые 24- и 28-летний приезжие мужчины по подозрению в грабеже пенсионерки и ее дочери с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
Полицейские задержали подозреваемых в краже денег дистанционным способом

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала, что в территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя жительница столицы. Она сообщила, что в ее квартиру на Сахалинской улице позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником интернет-компании и сказал ей о необходимости написать заявление, для того чтобы заработал Интернет. При этом он предложил спуститься на второй этаж, где якобы находится его коллега с бланками заявлений. Пенсионерка оставила свою дочь в квартире и спустилась вниз, однако на месте никого не было, и она вернулась обратно. Как оказалось, пока она отсутствовала, в квартиру постучался неизвестный. Дочь хозяйки квартиры открыла дверь, и в помещение вошел мужчина. Он оттолкнул женщину, прошел на кухню, достал из шкафа пакет с деньгами и выбежал из квартиры. Материальный ущерб составил 176 тысяч рублей.

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Сиреневом бульваре. Установлено, что год назад один из задержанных уже приходил в эту квартиру и продавал хозяйственную утварь. При этом он видел, откуда потерпевшая достает деньги, чем и воспользовался в этот раз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия сняла часть ограничений на выезд за рубеж
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет