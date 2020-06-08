Грабители отобрали деньги у пенсионерки и ее больной дочери

В Москве сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержаны ранее судимые 24- и 28-летний приезжие мужчины по подозрению в грабеже пенсионерки и ее дочери с ограниченными возможностями здоровья.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала, что в территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя жительница столицы. Она сообщила, что в ее квартиру на Сахалинской улице позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником интернет-компании и сказал ей о необходимости написать заявление, для того чтобы заработал Интернет. При этом он предложил спуститься на второй этаж, где якобы находится его коллега с бланками заявлений. Пенсионерка оставила свою дочь в квартире и спустилась вниз, однако на месте никого не было, и она вернулась обратно. Как оказалось, пока она отсутствовала, в квартиру постучался неизвестный. Дочь хозяйки квартиры открыла дверь, и в помещение вошел мужчина. Он оттолкнул женщину, прошел на кухню, достал из шкафа пакет с деньгами и выбежал из квартиры. Материальный ущерб составил 176 тысяч рублей.

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Сиреневом бульваре. Установлено, что год назад один из задержанных уже приходил в эту квартиру и продавал хозяйственную утварь. При этом он видел, откуда потерпевшая достает деньги, чем и воспользовался в этот раз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.