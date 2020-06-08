Хорошие льготы получат компании, где откажутся от увольнений

В российских регионах в июне начинают действовать новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. И большинство из них власти вводят ради сохранения в своих регионах имеющихся рабочих мест и создания новых.

Увольнения отменяются

На Смоленщине с июня установили льготы по налогу на имущество организаций на период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно.

Если организация не пользуется "скидкой" по этому налогу на основании иных региональных законов, она сможет уменьшить сумму выплаты в два раза. Есть еще одно условие: по итогам девяти месяцев 2020 года среднесписочная численность работников не должна уменьшиться более чем на десять процентов в сравнении с данными за первый квартал.

Действие льготы распространяется на налогоплательщиков, которые по основному виду деятельности относятся к наиболее пострадавшим от эпидемии отраслям российской экономики, а также на крупные обрабатывающие предприятия. В данной сфере работает 2,1 тысячи предприятий Смоленщины и четверть ее трудоспособного населения (около 78 тысяч человек), сообщили "РГ" в облдуме.

И в Архангельской области депутаты приняли уже второй и самый значительный пакет мер поддержки бизнеса. На весь 2020 год для него существенно снижена налоговая нагрузка. Упали ставки налога на недвижимость - в разной степени для разных групп предпринимателей. Для всех, кто применяет упрощенную систему налогообложения по базе "доходы минус расходы", ставка снижена с 15 до 8 процентов. Но и в Поморье воспользоваться налоговыми льготами смогут только те предприниматели, которые сохранили не менее 90 процентов средней численности своих работников.

Ради новых рабочих мест

Правительство Пермского края утвердило постановления, по которым предпринимателям региона будут выплачиваться компенсации логистических затрат экспортеров, процентных ставок по кредитам, а также затраты на выплату зарплаты работникам в случае, если будут созданы новые рабочие места.

Всего на меры поддержки бизнеса в рамках третьего пакета заложено 600 миллионов рублей. Субсидии (в размере половины МРОТ) будут выдаваться работодателям в течение полугода на каждое дополнительно созданное рабочее место - для трудоустройства безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения.

Главные требования к работодателям-получателям субсидии: регистрация предприятия на территории края и отсутствие задолженности по основным платежам на первое марта. Для сохранения рабочих мест на предприятиях, которые продолжили работать и относятся к наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям, предложено субсидировать процентные ставки по ранее выданным кредитам. Объем предоставляемой поддержки на одно предприятие малого и среднего бизнеса может достигать миллиона рублей.

При этом размер привлеченного кредита должен быть не менее 500 тысяч рублей. И договоры по ним заключены до первого марта. Процентная ставка возмещается на момент уплаты платежей и составляет не более шести процентов. С первого июня прием заявок начало региональное отделение минэкономразвития.

Поддержали ЖКХ

В Пермском крае на утверждение направлен и законопроект, которым в региональный перечень наиболее пострадавших отраслей будут внесены предприятия сферы ЖКХ.

Предлагается включить в него организации, производящие, передающие и распределяющие электроэнергию, пар и горячую воду, кондиционирования воздуха, осуществляющие забор, очистку и распределение воды, сбор и обработку сточных вод, сбор отходов. Они смогут получить пониженные ставки по налогу на УСН: один процент - УСН "Доходы", пять - УСН "Доходы-Расходы".

А арендодателям предоставят скидку по налогу на имущество организаций до 50 процентов на сумму снижения арендной платы для арендаторов - предприятий в сфере ЖКХ (для объектов, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости).

Кроме того, предприятия сферы ЖКХ смогут воспользоваться переносом сроков уплаты авансовых платежей по УСН, налогу на имущество организаций и транспортному налогу за I и II кварталы 2020 года после внесения соответствующих изменений в постановление правительства Пермского края.

За новые товары и проекты - поощрят

Среди мер господдержки, которые помогут бизнесу встать на ноги при выходе из самоизоляции, правительство Пермского края также предусмотрело и введение инвестиционного налогового вычета.

Он позволит уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Это налоговое послабление будет предоставляться только новым приоритетным инвестиционным проектам, в результате которых увеличивается выпуск продукции или качественно улучшаются ее характеристики.

Размер минимального налога к уплате в региональный бюджет для таких предприятий будет варьироваться в зависимости от масштаба инвестпроекта, а размер инвестиционного вычета для всех типов инвестпроектов может составлять до 50 процентов расходов. Срок действия такого механизма рассчитан до конца 2027 года.

Еще одна мера поддержки - введение пониженной ставки налога на прибыль в размере десяти процентов для региональных инвестиционных проектов. Эта мера направлена на стимулирование создания на территории Пермского края производств с нуля и будет действовать до 2028 года. Получить такую льготную ставку могут компании, зарегистрированные на территории Прикамья, не имеющие обособленных подразделений в других регионах, и чья деятельность не направлена на добычу нефти и газа, их переработку или транспортировку, а также на выпуск подакцизных товаров.

Также предусмотрены субсидии для поддержки экспортеров из числа компаний малого и среднего бизнеса. Субсидия предполагает компенсацию до 50 процентов от общей суммы документально подтвержденных затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт, но не более 1,5 миллионов рублей.

И еще будут субсидировать расходы, связанные с транспортировкой пилотных партий товаров на экспорт, и компенсировать до 80 процентов от общей суммы документально подтвержденных затрат, но не более миллиона рублей.

Патенты и аренда подешевели

В Кузбассе тоже вступил в силу новый пакет законов для снижения нагрузки на бизнес в условиях распространения коронавируса. Вдвое сократили стоимость патентов для предпринимателей из 37-ми наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики (включая розничную торговлю, общепит, а также транспортные, парикмахерские, косметические и другие услуги).

А до этого для таких предприятий установили пониженные ставки налога на имущество организаций (1,1 процента) и налога на доходы, взимаемого по упрощенной системе (1 процент). Теперь и перечень наиболее пострадавших видов деятельности увеличен на два десятка пунктов. Все эти меры поддержки действуют лишь при условии, что предприятия не нарушают режим повышенной готовности.

А в Смоленской области дали возможность рантье уменьшить платеж по налогу на имущество (если он исчисляется от кадастровой стоимости объекта). Если они предоставят скидку арендаторам своей недвижимости. Налог уменьшат на сумму снижения арендных платежей, но не более чем на 50 процентов.

Аналогичную меру поддержки одобрил и парламент Брянской области.

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