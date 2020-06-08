Новости

В екатеринбургском аэропорту приземлился самолет в медицинский маске 11:45
Российские ученые поставили под сомнение глубину Марианской впадины 11:42
Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us 11:37
Солист "Иванушек" Андреев рассказал, как чуть не погиб в день рождения 11:32
В Японии отказались от идеи тотального тестирования граждан на COVID-19 11:25
Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за "Северного потока-2" 11:23
У третьего министра калининградского правительства нашли COVID-19 11:22
На Ямал забросили более 36 тонн груза для военных экологов 11:21
"Адмирал Владимирский" вернулся в Кронштадт из кругосветного плавания 11:20
Названа цена самой дешевой съемной комнаты в Москве 11:17
Мэр Хабаровска госпитализирован 11:15
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице 11:12
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля 11:12
Речные рейсы между Ямалом и Югрой приостановлены из-за COVID-19 11:10
В Новосибирской области перевернулась машина с пятью детьми в салоне 11:03
Судан подтвердил формирование политической миссии ООН в Хартуме 11:02
Названы автомобили с самыми капризными "автоматами" 11:00
Для ликвидации последствий ЧП в Норильске задействовали авиацию 10:58
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявлено у людей младше 65 лет 10:57
В Дагестане майнера уличили в хищении электроэнергии на 34 млн рублей 10:57
В Прикамье более 100 человек через суд получили статус "Труженик тыла" 10:57
В Сочи в лесу потерялся трехлетний мальчик 10:56
Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer 10:56
Косатки из китовой тюрьмы "собрали" для ученых уникальные данные 10:55
Юноше из Абхазии с болезнью сердца помогли получить паспорт РФ 10:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 10:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Юноше из Абхазии с болезнью сердца помогли получить паспорт РФ

Текст: Михаил Фалалеев

В МВД сообщили о помощи молодому человеку из Абхазии, который нуждается в срочном лечении, в получении российского гражданства.

Фото: iStock
Мобильное приложение вместо паспорта запустят с декабря

Ирина Волк рассказала, что девятнадцатилетний уроженец Республики Абхазии Олег Бушев принес Присягу гражданина Российской Федерации, после чего начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко вручил ему российский паспорт.

Столь срочное получение гражданства России было действительно необходимо. В июле прошлого года медики диагностировали у молодого человека болезнь сердца. В России необходимая операция возможна только при наличии у пациента российского гражданства. В качестве временной меры врачи подобрали для Олега лекарственный препарат, поддерживающий жизнь. Его мать Светлана Бушева занялась вопросом приобретения российского гражданства для себя, сына и матери.

Просьба посодействовать в скорейшем оформлении документов для юноши и его семьи поступила в МВД России и от представителей международного информационного телеканала RT в рамках совместного проекта "Не один на один".

В декабре 2019 года Светлане Бушевой, ее сыну и матери были выданы виды на жительство иностранных граждан на территории РФ. В феврале текущего года от Светланы Бушевой и ее матери приняты заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Житель Анапы обналичил 1,5 миллиона рублей по чужому паспорту

17 марта заявительница стала гражданкой России. Ее мать в настоящее время находится в Абхазии и сможет получить российский паспорт после возвращения в Москву.

Присутствовавшая на мероприятии Светлана Бушева поблагодарила полицейских за сердечное отношение к ее семье и оперативное решение вопросов по оформлению документов: "Я очень благодарна сотрудникам полиции за помощь. Все, к кому я обращалась с нашей проблемой, относились к нам с участием, без формализма, шли на встречу. Я всегда гордилась, что я русская. Огромное вам спасибо. Я говорю очень искренне".

В свою очередь полковник полиции Дмитрий Сергиенко пожелал ее сыну скорейшего выздоровления.

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Право Личные документы В мире экс-СССР Абхазия Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование