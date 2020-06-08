Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком

В Ивановской области троих полицейских приговорили к реальным срокам заключения за пытки задержанного электрошокером, сообщает облпрокуратура.

Как выяснилось во время следствия и суда, в июне 2019 года трое оперуполномоченных отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ивановский" решили "выбить" из задержанного признательные показания по уголовному делу, чтобы улучшить показатели раскрываемости тяжких преступлений.

"С целью добиться от подозреваемого по уголовному делу признательных показаний они умышлено нанесли ему удары по спине и лицу, применяли электрошоковое оборудование марки "Ягуар", многократно прижимая рабочие электроды устройства к плечам и бедрам мужчины", - сообщили в прокуратуре. Также полицейские пытали мужчину и другими изощренными способами - с помощью целлофанового пакета и противогаза.

Когда о методах работы оперативников стало известно, в отношении всех троих возбудили уголовное дело. Суд признал их виновными по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Первого обвиняемого приговорили к шести с половиной годам заключения, второго - к пяти с половиной, третьего - к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд лишил их права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на год, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 150 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.