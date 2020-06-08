Новости

Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации 16:07
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней 16:04
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ 16:01
Сроки кредитов местным бюджетам пролонгировали с трех до пяти лет 15:57
В Красноярске проверят информацию об избиении на улице ребенка 15:57
Автомобиль врезался в памятник матери Юрия Гагарина в Смоленской области 15:50
Президент подписал закон о создании регистра сведений о населении РФ 15:46
Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным 15:44
Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных 15:44
В Казани женщины заставили ребенка вытаскивать из мусорки "просрочку" 15:41
Конфискованный спирт направят на производство антисептиков 15:40
Плюшевые мишки на качелях: В Ижевске приняли челлендж от Нидерландов 15:37
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело 15:35
В Гидрометцентре рассказали, будет ли следующая зима аномально теплой 15:33
Во Франции создали рыболовные чипы для борьбы с загрязнением океана 15:32
Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком 15:32
Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий 15:21
В Новосибирской области ураган сорвал крышу здания и повалил деревья 15:17
Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы 15:10
Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня 15:06
Музеи откроются в Москве с 16 июня 15:05
В Чечне женихам выплатили по 50 тысяч рублей на выкуп невест 15:01
В Дагестане автомобиль упал с обрыва 15:00
Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг 14:56
Новый Toyota Land Cruiser 200: больше хрома и отказ от V8 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

В Ивановской области троих полицейских приговорили к реальным срокам заключения за пытки задержанного электрошокером, сообщает облпрокуратура.

Как выяснилось во время следствия и суда, в июне 2019 года трое оперуполномоченных отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ивановский" решили "выбить" из задержанного признательные показания по уголовному делу, чтобы улучшить показатели раскрываемости тяжких преступлений.

Фото: iStock
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

"С целью добиться от подозреваемого по уголовному делу признательных показаний они умышлено нанесли ему удары по спине и лицу, применяли электрошоковое оборудование марки "Ягуар", многократно прижимая рабочие электроды устройства к плечам и бедрам мужчины", - сообщили в прокуратуре. Также полицейские пытали мужчину и другими изощренными способами - с помощью целлофанового пакета и противогаза.

Когда о методах работы оперативников стало известно, в отношении всех троих возбудили уголовное дело. Суд признал их виновными по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Первого обвиняемого приговорили к шести с половиной годам заключения, второго - к пяти с половиной, третьего - к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд лишил их права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на год, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 150 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет