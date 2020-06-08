Как в Подмосковье стригут москвичей

В открывшихся в Подмосковье парикмахерских ажиотаж. Постричься поехали сотни мужчин-москвичей, заросших за время самоизоляции почти как Федор Конюхов во время путешествия. А у женщин запись теперь и вовсе местами на месяц вперед.

Открылись для посетителей подмосковные парикмахерские 3 июня. Но, очевидно, не все сразу. Записаться наугад оказалось непросто - отвечали не все телефоны. А кое-где просто не было уже свободного удобного времени. Например, в Дедовске, рассказали администраторы, наплыв небывалый. Мужчин могли взять на стрижку только ближе к вечеру. "А у женщин очередь еще больше", - объяснила сотрудница парикмахерской. Что ж, "дедовским методом" решить проблему челки не получилось.

Зато неплохой вариант удалось найти в Реутове. Записался на 12.30. Как раз за оставшееся время можно доехать. Салон работал рядом с обычной девятиэтажкой, с отдельным входом - как и требует новый цирюльный регламент. Внутри чистота и форма как в операционной. Мастера - в халатах, масках и даже шапочках. Единственно отличие - все так же, как и до коронавируса, играет радио "Шоколад". Первое, что делает администратор Эля, приветствуя гостя, - направляет в лоб дистанционный термометр. "Входной фильтр обязателен, - объяснила мне женщина. - Перчатки, кстати, не вижу, есть?" Конечно, я же не нарушитель. Но если бы не было, из парикмахерской не выгнали бы - просто выдали бы средства защиты из собственных закромов. Их парикмахеры тоже обязаны иметь на всякий случай.

"Социальная" разметка на полу привела к креслу, где уже ждал мастер Лева. "Неплохо! И что это было? Какая стрижка?" - удивился Лев, увидев шевелюру московского гостя. "Удлиненную" стрижку удается вернуть к более-менее приемлемой форме минут за 15. Еще 5 уходит на шлифовку. Тут выясняется, что придется подкорректировать еще и брови. В них после 67 дней без стрижки появилось что-то брежневское. Впрочем, довольно быстро Лев доводит до пропорциональных размеров и брови.

Сидеть в довольно жаркий день в парикмахерской в маске и перчатках - то еще удовольствие. Однако мастера явно стали работать энергичнее. Похоже, соскучились по инструменту. Подмосковные цены побили столичные. В Москве моя стрижка обходилась не дороже 500 рублей, в Реутове пришлось выложить почти тысячу. То ли салон оказался элитным, то ли вирусным положением его владелец воспользовался. Но хлопот у администратора точно прибавилось. Он теперь не только записывает клиентов, которые постоянно звонят, но еще и заполняет амбарную книгу. В ней, как выяснилось, ведется дневник самочувствия сотрудников. Замеры, рассказали мастера, проводят трижды в день. Пока средняя температура по парикмахерской - 36,6.