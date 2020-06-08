Мосгоризбирком озвучил правила голосования по Конституции

Жители столицы смогут проголосовать по поводу предложенных поправок в Конституцию в онлайне с 25 по 30 июня. Как заявил глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, 1 июля электронного голосования не будет.

"Первого июля те, кто не смог или не захотел голосовать дистанционно, смогут проголосовать обычным способом, на участках", - подчеркнул глава МГИК.

Напомним, что москвичи уже сейчас могут подавать заявление для участия в онлайн-голосовании на mos.ru или gosuslugi.ru. Это могут сделать жители от 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в городе. Подать заявление на онлайн-голосование нужно до 14.00 21 июня.