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08.06.2020 10:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей Победы в Москве могут открыть 22 июня

Текст: Ирина Огилько

Музей Победы на Поклонной горе готов открыться с ограничениями в День памяти и скорби. Такое обращение написали музейщики в Роспотребнадзор.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе музея, открыть площадку могут для приема представителей патриотических организаций.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"В преддверии Дня памяти и скорби к нам поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбой изыскать для них возможность посетить музей, чтобы зажечь Свечу Памяти и возложить цветы в Зале Памяти и Скорби", - отмечают в пресс-службе Музея Победы.

"Свеча Памяти" - традиционная патриотическая акция, в ходе которой десятки тысяч москвичей и гостей столицы приходят в музей, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны и отдать дань ее героям. Каждая свеча - это личная история чьей-то семьи, бережно хранящей память о погибших или воевавших на полях сражений Второй мировой войны, самой кровопролитной в истории человечества.

Как пояснили в пресс-службе музея, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, музей не сможет организовать акцию в традиционном формате. Но готов выполнить все необходимые противоэпидемиологические требования и провести торжественную церемонию в текущих условиях - с очным присутствием представителей патриотических организаций. Письмо с соответствующей просьбой было направлено в Роспотребнадзор.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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