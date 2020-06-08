На ярмарки выходного дня привезли клубнику с юга России

В минувшие выходные москвичи смогли отправиться за покупками на вновь открывшиеся ярмарки выходного дня. Фермеры из 40 регионов привезли в столицу клубнику, черешню, помидоры, огурцы, перец, редис и другие продукты прямо с грядки и из сада, по которым так соскучились горожане.

Стартовал и сезон клубники - она поспела в Краснодарском крае. Некоторые ягодки весят 40 грамм, а то и больше. "Никакой химии, такой сорт", - уверяла продавец на ярмарке у площади Рогожской заставы. Гигантов москвичи раскупили в первый же день - к вечеру пятницы кисло-сладкую, ароматную ягоду на юго-востоке было уже не найти. Но в воскресенье фермеры завезли еще.

"Торговля идет на "ура", даже те, кто приходит за овощами, не могут устоять перед соблазном попробовать ягоду нового урожая", - делится продавец на Волгоградском проспекте. Клубника сладкая и не идет в сравнение с той, которую продают в магазинах: вкус - вода, цена - беда. В супермаркетах килограмм ягод стоит почти 1000, а на ярмарке - 300 рублей. На рынке обещают привезти еще больше клубники: созрели пока не все сорта, чуть позже подъедут из регионов Альба", "клери", "Елизавета II"... И тогда, обещают продавцы, цены будут начинаться от 170 рублей. Так что любителям дел заготовок - варенья, джемов, компотов, не стоит торопиться, через пару недель и выбор будет больше, и цены ниже.

На этой неделе пойдет клубника и в Подмосковье. А недели через полторы, если, конечно, коронавирус вновь не объявится, по всему городу откроются ярко-красные торговые шатры с российской ягодой.