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Текст:   Сергей Жуков 
11:17 08.06.2020

Названа цена самой дешевой съемной комнаты в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самую дешевую комнату в Москве можно снять за десять тысяч рублей, выяснили эксперты "Инком-Недвижимость".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Застройщики отмечают рост спроса на многокомнатные квартиры

Бюджетное жилье расположено на третьем этаже девятиэтажного дома, в пешей доступности от станции метро "Селигерская". В комнате есть вся необходимая мебель и собственный холодильник. Чуть дороже - за 10,5 тысяч рублей в месяц - можно снять комнату в "трешке". Она находится в шести минутах ходьбы от станции метро "Улица Академика Янгеля". Комната полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой.

За комнату в коммунальной трехкомнатной квартире на Волгоградском проспекте просят 11 тысяч рублей в месяц. Правда, до метро пешком далековато, поэтому придется ехать на транспорте примерно десять минут.

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