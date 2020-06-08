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08.06.2020 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Около 4 млн услуг оказали москвичам соцработники за период пандемии

Текст: Ангелина Зеленькова
Во время пандемии около 4 млн услуг оказали москвичам социальные работники. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с сотрудниками социальной сферы в ресурсном центре "Отрадное".
Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости

Она поздравила работников соцзащиты с профессиональным праздником и отметила, что в такое трудное время они оказывали помощь всем нуждающимся москвичам. "Нет ни одного направления соцзащиты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров соцобслуживания, заканчивая стационарным учреждениями. Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За время действия временных ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг, более 470 тысяч из них - это заявки, поступившие на специально созданную горячую линию комплекса социального развития по вопросам COVID-19", - рассказала Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как соцработники помогают людям во время пандемии

Напомним, День социального работника в России отмечается уже в двадцатый раз. Юбилейный год стал особенным для всей системы соцзащиты. Из-за пандемии соцслужбы трансформировались, а нагрузка на сотрудников увеличилась. Вице-мэр отметила профессионализм сотрудников, которым пришлось перестроить свою работу во время пандемии.

"Мы объединили усилия и единой командой смогли помочь каждому, кто нуждается в помощи. Объединились и выстроили работу и между своими учреждениями, и с коллегами из здравоохранения. Наладили работу с медиками, больницами, бригадами скорой помощи. Сработали слажено и эффективно", - рассказал Евгений Стружак, руководитель департамента труда и соцзащиты Москвы.

Анастасия Ракова подчеркнула, что впервые система соцзащиты столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы, благодаря чему удалось сдержать распространение инфекции. Вице-мэр добавила, что учреждениям соцзащиты удалось снизить нагрузку с медицинских стационаров. Многим учреждениям пришлось перепрофилироваться, изменить подходы к работе, чтобы помощь, которая оказывалась до пандемии, сохранялся в полном объеме.

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"Когда началась пандемия, мы расширили свою целевую группу. Начали дистанционно заниматься с детьми с инвалидностью, которые раньше получали помощь в реабилитационных центрах", - поделилась Светлана Воловец, директор ГБУ "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой.

С начала режима повышенной готовности в Москве социальным службам города было поручено обеспечить соцуслугами людей из группы риска, которые должны соблюдать режим самоизоляции - людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. За это время к постоянным получателям услуг центров социального обслуживания добавились более 1,85 млн новых потенциальных получателей, которые до пандемии не обращались в социальные службы.

Фото: iStock
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За время действия ограничительных мер в городе сотрудники центров социального обслуживания также бесперебойно доставляли всем нуждающимся технические средства реабилитации и помогали в оформлении социальных электронных сертификатов на продукты питания. Практически для каждого из 128 тысяч жителей столицы - постоянных получателей услуг, социальный работник - это близкий друг.

"У каждого из вас есть свои наработки, свой опыт, который мы, конечно, возьмем в нашу будущую работу. Пандемия отступает, и на повестку выходит вопрос организации соцуслуг в новых условиях. Мы должны сделать все, чтобы не допустить распространение инфекции в будущем. Расслабляться ни в коем случае нельзя, мы должны свести риски заражения к минимуму", - заключила Анастасия Ракова.

Справка "РГ"

Пожилые люди старше 65 лет, жители города с хроническими заболеваниями, а также москвичи с COVID-19, проходящие лечение на дому, могут обратиться за социальными услугами на горячую линию Комплекса социального развития 8 (495) 870-45-09. Заявки принимаются ежедневно, с 08:00 до 21:00.

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