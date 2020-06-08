Опубликованы фото и видео ДТП с актером Михаилом Ефремовым

В Сети появились фото и видео с места ДТП, спровоцированного 56-летним актером и режиссером Михаилом Ефремовым.

Как видно по ранее появившимся в Сети материалам, Заслуженный артист РФ выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, практически "в лоб" врезавшись в фургон.

Водитель фургона с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Фото опубликовала Газета.ru.

Фото: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы https://t.co/nepnQvGTQ0 через @gazetaru — Харькова (@ARINA1946) June 8, 2020

Согласно многочисленным свидетельствам, Ефремов, находящийся в серьезной степени алкогольного опьянения, отправлен на медицинское освидетельствование.