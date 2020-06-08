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Опубликованы фото и видео ДТП с актером Михаилом Ефремовым

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    08.06.2020, 23:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

В Сети появились фото и видео с места ДТП, спровоцированного 56-летним актером и режиссером Михаилом Ефремовым.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы

Как видно по ранее появившимся в Сети материалам, Заслуженный артист РФ выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, практически "в лоб" врезавшись в фургон.

Водитель фургона с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Фото опубликовала Газета.ru.

Согласно многочисленным свидетельствам, Ефремов, находящийся в серьезной степени алкогольного опьянения, отправлен на медицинское освидетельствование.

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