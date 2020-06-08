Полицейские задержали подозреваемых в краже денег дистанционным способом

Новости

Дизельный мотор подвел Genesis GV80 16:09
Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации 16:07
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней 16:04
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ 16:01
Сроки кредитов местным бюджетам пролонгировали с трех до пяти лет 15:57
В Красноярске проверят информацию об избиении на улице ребенка 15:57
Автомобиль врезался в памятник матери Юрия Гагарина в Смоленской области 15:50
Президент подписал закон о создании регистра сведений о населении РФ 15:46
Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным 15:44
Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных 15:44
В Казани женщины заставили ребенка вытаскивать из мусорки "просрочку" 15:41
Конфискованный спирт направят на производство антисептиков 15:40
Плюшевые мишки на качелях: В Ижевске приняли челлендж от Нидерландов 15:37
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело 15:35
В Гидрометцентре рассказали, будет ли следующая зима аномально теплой 15:33
Во Франции создали рыболовные чипы для борьбы с загрязнением океана 15:32
Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком 15:32
Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий 15:21
В Новосибирской области ураган сорвал крышу здания и повалил деревья 15:17
Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы 15:10
Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня 15:06
Музеи откроются в Москве с 16 июня 15:05
В Чечне женихам выплатили по 50 тысяч рублей на выкуп невест 15:01
В Дагестане автомобиль упал с обрыва 15:00
Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские задержали подозреваемых в краже денег дистанционным способом

Текст: Михаил Фалалеев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в краже денег дистанционным способом.

Установлено, что злоумышленники, используя поддельные доверенности и документы, удостоверяющие личность, осуществляли перевыпуск сим-карт абонентов одного из сотовых операторов. Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали деньги, находившиеся на расчетных счетах потерпевших.

Фото: youtube.com
В Москве задержали мошенника, продававшего несуществующие авиабилеты

На территории Московского региона и города Самары полицейскими задержаны четверо подозреваемых: одна женщина и трое мужчин.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены поддельные документы: водительские удостоверения и паспорт гражданина Российской Федерации. Также изъяты банковские карты, оформленные на подставных лиц, компьютерная техника и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории города Москвы. По предварительным данным, общий ущерб превышает миллион рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Москва ЦФО Московская область ПФО Самарская область Самара РГ-Видео

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет