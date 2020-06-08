Полицейские задержали подозреваемых в краже денег дистанционным способом

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в краже денег дистанционным способом.

Установлено, что злоумышленники, используя поддельные доверенности и документы, удостоверяющие личность, осуществляли перевыпуск сим-карт абонентов одного из сотовых операторов. Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали деньги, находившиеся на расчетных счетах потерпевших.

На территории Московского региона и города Самары полицейскими задержаны четверо подозреваемых: одна женщина и трое мужчин.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены поддельные документы: водительские удостоверения и паспорт гражданина Российской Федерации. Также изъяты банковские карты, оформленные на подставных лиц, компьютерная техника и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории города Москвы. По предварительным данным, общий ущерб превышает миллион рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.