Предприниматели Москвы получили льготные кредиты на три миллиарда рублей

Заявки на 15,5 миллиарда рублей одобрены столичным предпринимателям по городской программе субсидирования кредитных ставок. Более 3 миллиардов уже выданы, а всего документы поданы на сумму 180 миллиардов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше трех миллиардов рублей. В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиарда, заявки по ним одобрены", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

Напомним, программа льготных кредитов в Москве была внедрена как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. По новым кредитам город субсидирует предпринимателям ставку до 8% годовых, а по ранее выданным до 6%.