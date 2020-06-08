Сотрудники МУРа задержали мошенника за попытку обмана страховой компании

Сотрудники Московского управления уголовного розыска при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали 34-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с целью получения страховой выплаты.

В Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Москве сообщили, что в территориальный отдел обратился 39-летний сотрудник одной из страховых компаний Москвы с заявлением о мошеннических действиях. Он пояснил, что в компанию обратился мужчина с целью получения выплаты в размере более 3,5 миллиона рублей, вследствие наступления страхового случая после якобы хищения его автомобиля марки BMW X5.

Было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".

Сотрудниками правоохранительных органов был установлен и задержан 34-летний приезжий, обратившийся в страховую компанию. Стало известно, что автомобиль в действительности похищен не был. Злоумышленник инсценировал хищение иномарки с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО.

Теперь было возбуждено новое уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования".

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.