Столицу украсят летними цветами к 10 июня

В последние два месяца в столице из-за угрозы распространения коронавируса все работы по благоустройству были приостановлены. Коммунальщики лишь дезинфицировали городские пространства.

В результате - лето началось, а фонтаны все еще не работают, лавки и заборы стоят некрашеные, а трава нестриженая даже на топовых площадях. И вот наконец-то, с облегчением ситуации с пандемией, Москва смогла позволить себе снова вспомнить о красоте улиц и городских площадей. Как рассказала "РГ" замруководителя департамента ЖКХ столицы Наталия Кораблина, до 10 июня будет высажено 35 миллионов летних цветов.

Цветочные узоры и палитра лепестков растений напомнят москвичам, что год нынче не простой, а 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Например, в Новопушкинском сквере посадят гибридные герани и пеларгонии красного и розового цветов. Расти они будут квадратами, разделенными тонкой полосой таких же цветов, но с белыми лепестками. Для этого будущие линии садовники разгородили специальными лентами, затем наметили лунки и в каждую начали сажать уже зацветающие растения. Всего на 254 кв. м высадят 15,2 тысячи цветов. Когда они распустятся, клумба будет напоминать сплошной цветочный ковер.

- Все цветы - отечественные, выращенные в городском питомнике, так что "привыкать" к почве, дождям, московским холодам или жаре им не нужно, они уже адаптировались, - рассказывает Наталия Кораблина. - Высадим на городских клумбах также бегонии, петунии, бархотки и другие цветы - в общей сложности 42 вида однолетников. Затем в зависимости от погоды, продолжим высаживать многолетние цветы, среди которых много роз и пионов.

Яркие цветочные клумбы будут радовать москвичей до осени

С каждым годом многолетних цветов становится все больше. Самые красивые цветники будут оформлены на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ.