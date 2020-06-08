Стрелявшего из окна дома в Москве мужчину задержали

На улице Строителей в Москве силовики провели операцию по задержанию мужчины, который несколькими часами ранее открыл стрельбу по прохожим.

Сотрудники СОБР проникли в подъезд, где находится квартира стрелка, оттуда донесся приглушенный хлопок, а затем - три одиночных выстрела. Злоумышленник задержан, он ранен, потребовалась медицинская помощь, подозреваемого в совершении преступления положили на носилки и погрузили в карету скорой помощи, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Напомним, об инциденте в одном из жилых районов Москвы сотрудники полиции узнали в десять вечера. Очевидцы сообщили,неизвестный начал стрелять по прохожим из окна своей квартиры. Пострадали два человека. В правоохранительных органах отметили, что стрелок, предположительно, находится в неадекватном состоянии.