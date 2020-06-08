В Белгороде ученые создали рентген по принципу кухонной зажигалки

Физики Белгородского государственного университета создали портативный источник рентгеновского излучения. Помимо медицины и ветеринарии, его можно использовать на космических аппаратах, в геологии и при археологических раскопках.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией радиационной физики Белгородского государственного национального исследовательского университета Александра Кубанкина, новый портативный источник рентгеновского излучения работает по тому же принципу, что и обыкновенная кухонная пьезозажигалка. Ему не нужен источник электропитания и высокого электрического напряжения. К тому же, внешне бытовой прибор и инновация белгородских ученых похожи: только в последнем работает специальная капсула, благодаря которой, к примеру, медики могут сделать выводы о состоянии организма, а геологи - об особенностях породы.

Александр Кубанкин назвал этот проект одним из основных в лаборатории перспективных радиационных исследований и технологий. Она создается в университете по государственному заданию РФ на выполнение научных проектов, и в нынешнем году на эти цели выделен грант 20 миллионов рублей.

По словам ученого лаборатория создается для участия в проектах уровня MegaScience, в том числе проекта коллайдера NICA, который строится в Дубне. Здесь уже изучаются новые возможности для разработки устройств и новые подходы для генерирования электромагнитного излучения.