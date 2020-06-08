Новости

Дагестанец заставил сына избить орла 14:50
Каршеринг в Москве заработает в полном объеме 9 июня 14:49
Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня 14:45
В Ивановской области у школы поймали двухметрового питона 14:45
Путин назвал причину преодоления Россией испытания коронавирусом 14:44
Рестораны и кафе в Москве будут открывать в два этапа 14:41
Парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят работу 9 июня 14:38
Путин: Нормы о мерах соцподдержки в Конституции рассчитаны на многие годы 14:38
На Урале мошенники несколько раз обманули одну женщину, украв 2,8 млн руб 14:37
Сибирские ученые создали противовирусный аэрозоль 14:37
Минфин нашел 600 млрд рублей для резервного фонда кабмина 14:32
В Польше в строительном мусоре нашли клад XVII века 14:19
В Белгороде ученые создали рентген по принципу кухонной зажигалки 14:16
Похороны убитого полицейским афроамериканца Флойда пройдут 9 июня 14:15
Пожарный поезд задействовали в тушении горящего камыша под Ростовом 14:12
Появились подробности о состоянии госпитализированного Джигарханяна 14:11
Джонсон назвал "бандитами" лиц, напавших на полицейских в Лондоне 14:11
В Сочи из-за аномальной жары продлили экстренное предупреждение 14:06
Белорусские пожарные автомобили начали отправлять в Монголию 14:05
Снайдер рассказал об изменениях в своей версии "Лиги справедливости" 14:05
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда 14:04
На Дальнем Востоке зарегистрировано 123,9 тысячи безработных 14:02
У депутата Пермской городской думы диагностирован COVID-19 14:02
Глава кабмина: Труд соцработников заслуживает особой благодарности 14:01
На территории Дальневосточного округа остаются 62 очага COVID-19 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 14:16
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Белгороде ученые создали рентген по принципу кухонной зажигалки

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Физики Белгородского государственного университета создали портативный источник рентгеновского излучения. Помимо медицины и ветеринарии, его можно использовать на космических аппаратах, в геологии и при археологических раскопках.

Фото: iStock
Разработка пермских ученых сократит число операций на позвоночнике

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией радиационной физики Белгородского государственного национального исследовательского университета Александра Кубанкина, новый портативный источник рентгеновского излучения работает по тому же принципу, что и обыкновенная кухонная пьезозажигалка. Ему не нужен источник электропитания и высокого электрического напряжения. К тому же, внешне бытовой прибор и инновация белгородских ученых похожи: только в последнем работает специальная капсула, благодаря которой, к примеру, медики могут сделать выводы о состоянии организма, а геологи - об особенностях породы.

Александр Кубанкин назвал этот проект одним из основных в лаборатории перспективных радиационных исследований и технологий. Она создается в университете по государственному заданию РФ на выполнение научных проектов, и в нынешнем году на эти цели выделен грант 20 миллионов рублей.

По словам ученого лаборатория создается для участия в проектах уровня MegaScience, в том числе проекта коллайдера NICA, который строится в Дубне. Здесь уже изучаются новые возможности для разработки устройств и новые подходы для генерирования электромагнитного излучения.

Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород РГ-Видео

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции