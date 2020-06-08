В этом году в Подмосковье закроют все свалки

"В короткие сроки построены комплексы, которые соответствуют самым требовательным экологическим стандартам. Переработка мусора у нас превращается в серьезную индустрию", - отметил губернатор области Андрей Воробьев во время открытия комплекса.

От своих предшественников "Дон" отличается разве что имеющейся системой дезинфекции мусорных баков - ситуация обязывает. А в остальном принцип работы уже знаком. На въезде все мусоровозы проходят радиационный контроль и автоматическое взвешивание. После разгрузки начинают работать сортировщики. Они отбирают из общей массы мусора крупные предметы. А с основной массой работы справляется автоматика - умные сепараторы могут даже пластики раскладывать по размерам и видам. Все, что можно выделить для переработки, они находят и выделяют. Оставшаяся после сортировки органика отправляется на компостирование, из нее сделают технический грунт, пригодный, например, для ремонта дорог. И лишь небольшая часть мусорных хвостов идет под захоронение на расположенном рядом участке, дно которого выстлано трехслойным противофильтрационным экраном, оберегающим почву. "В регионах, где стартовала реформа по раздельному сбору, она воплощается в таких объектах. Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков прошлого в виде свалок", - сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, также присутствовавшая на открытии комплекса.

Переработка мусора превращается в серьезную индустрию

"Дон" будет принимать до 300 тысяч тонн мусора в год. "А вообще у нас сегодня 2,5 миллиона тонн - это чистая мощность переработки отходов", - уточнил зампред областного правительства Евгений Хромушин. То есть примерно четверть всего объема коммунальных отходов уходит не на свалки, а на переработку.

"А с 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта", - резюмировал Андрей Воробьев. Напомним, когда в 2013-м он объявил, что все имеющиеся в регионе свалки должны быть закрыты, скептиков было больше, чем сторонников. "Но я обратился к президенту и получил поддержку. У нас тогда было 39 городских полигонов. На них не существовало никаких технологий - просто бросали мусор и присыпали землей", - вспоминает губернатор. А к концу 2020-го эксплуатируемым останется лишь полигон "Тимохово" в Богородском округе, но и он претерпел существенные изменения, превратившись из обычной свалки в современный комплекс по переработке отходов - такой же, как в Кашире.