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08.06.2020 21:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полигон выходит вон

В этом году в Подмосковье закроют все свалки
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 123(8177)
Пандемия или нет, а свои обязательства надо выполнять. В понедельник в подмосковной Кашире открылся еще один комплекс по переработке твердых коммунальных отходов "Дон". Это уже восьмой современный КПО, построенный на территории области и третий, возведенный крупнейшим мусорным оператором Московского региона - компанией "РТ-Инвест".

"В короткие сроки построены комплексы, которые соответствуют самым требовательным экологическим стандартам. Переработка мусора у нас превращается в серьезную индустрию", - отметил губернатор области Андрей Воробьев во время открытия комплекса.

Фото: iStock
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От своих предшественников "Дон" отличается разве что имеющейся системой дезинфекции мусорных баков - ситуация обязывает. А в остальном принцип работы уже знаком. На въезде все мусоровозы проходят радиационный контроль и автоматическое взвешивание. После разгрузки начинают работать сортировщики. Они отбирают из общей массы мусора крупные предметы. А с основной массой работы справляется автоматика - умные сепараторы могут даже пластики раскладывать по размерам и видам. Все, что можно выделить для переработки, они находят и выделяют. Оставшаяся после сортировки органика отправляется на компостирование, из нее сделают технический грунт, пригодный, например, для ремонта дорог. И лишь небольшая часть мусорных хвостов идет под захоронение на расположенном рядом участке, дно которого выстлано трехслойным противофильтрационным экраном, оберегающим почву. "В регионах, где стартовала реформа по раздельному сбору, она воплощается в таких объектах. Такие комплексы позволяют избавиться от пережитков прошлого в виде свалок", - сказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, также присутствовавшая на открытии комплекса.

Переработка мусора превращается в серьезную индустрию

"Дон" будет принимать до 300 тысяч тонн мусора в год. "А вообще у нас сегодня 2,5 миллиона тонн - это чистая мощность переработки отходов", - уточнил зампред областного правительства Евгений Хромушин. То есть примерно четверть всего объема коммунальных отходов уходит не на свалки, а на переработку.

"А с 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. Тема закрыта", - резюмировал Андрей Воробьев. Напомним, когда в 2013-м он объявил, что все имеющиеся в регионе свалки должны быть закрыты, скептиков было больше, чем сторонников. "Но я обратился к президенту и получил поддержку. У нас тогда было 39 городских полигонов. На них не существовало никаких технологий - просто бросали мусор и присыпали землей", - вспоминает губернатор. А к концу 2020-го эксплуатируемым останется лишь полигон "Тимохово" в Богородском округе, но и он претерпел существенные изменения, превратившись из обычной свалки в современный комплекс по переработке отходов - такой же, как в Кашире.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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